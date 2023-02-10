Acımız ortak

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara'da TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, deprem bölgesindeki vatandaşların yaşadığı felaket ve ızdırabın her şeyin üstünde olduğunu vurgulayarak, “Bunları aşma adına bizler de elimizden gelen katkıları koymaktayız. Koymaya devam edeceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara’da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

“Burada siz, biz yok. Türk milleti olarak hep beraber varız” diyen Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türkü olmadan, Türkiye Cumhuriyeti olmaz, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Kıbrıs Türkü olmaz. Kıbrıs Türkü derken adadaki statüsünün egemen devlet sahibi bir halk olmasını kastediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu sinsi emellerin hedefi…”

“Karşı karşıya bulunduğumuz, uluslararası camianın sergilediği politikalara baktığınızda, esas üzerimizde oynanan oyun da budur” diye konuşan Tahsin Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türkü’nü egemen devlet sahibi bir halk olmaktan çıkarmak ve bizi çözüm, sözde siyasi eşitlik gibi ifadelerle toplum düzeyine indirmeye çalışan bir yapıyla mücadele ediyoruz ve bu yapının çok sinsi emelleri olduğuna ben bir kez daha atıfta bulunmak istiyorum. Bu sinsi emellerin hedefi Kıbrıs Türkü’yle anavatanı Türkiye’yi birbirinden ayırmaktır. Kıbrıs Türkü’nü anavatanından ayırdığınız anda Kıbrıs Türkü’nü adada bitirmek ve Türk ulusunun Doğu Akdeniz’deki hak, çıkar ve güvenliğini tüketmek anlamı oluşacaktır. Batının şımarık çocuğu Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs’taki Rum toplumunun hedefi de zaten budur.”

“Mucize haberler almayı bekliyoruz”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu bir basın mensubunun sorusu üzerine, günlerdir Adıyaman’da yıkılan İsias Oteli enkazında bulunan KKTC kafilesi için çalışma yapıldığını ifade etti.

Bölgede bulunan KKTC’nin Ankara Büyükelçisi ile sabah telefon görüşmesi yaptığını dile getiren Tahsin Ertuğruloğlu, hala otelin çöküntüsünün altında 80 kişinin bulunduğu bilgisini aldığını söyledi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı ekibinin enkaz bölgesinde olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini belirten Tahsin Ertuğruloğlu, diğer deprem bölgelerinde olduğu gibi İsias Oteli’nden de mucize haberler almayı temenni etti.

SMS yoluyla 1.5 milyon TL bağış yapıldı

Tahsin Ertuğruloğlu, depremzedelere destek kampanyası çerçevesinde 8 Şubat saat 15.00 itibarı ile KKTC’deki telefon operatörleri KKTCELL ve Telsim üzerinden 30 bin kişi tarafından gönderilen 64 bin 100 kısa mesaj ile bağış tutarının neredeyse bir buçuk milyon TL olduğunu söyledi.

Ayrıca Türkiye’de depremzedelere yönelik düzenlenen bağış kampanyaları başta olmak üzere KKTC’den çok sayıda kişi, dernek, kurum ve firmanın Türkiye’ye nakdi yardımda bulunduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, bu çerçevede 8 Şubat itibarı ile KKTC Merkez Bankası’ndan alınan verilere göre, bin 805 gerçek ve tüzel kişi tarafından 7 Milyon TL nakdi yardımın KKTC’deki bankalardan AFAD’ın bağış kampanyasına dair hesap numaralarına gönderildiğini kaydetti. Bakan Ertuğruloğlu, bu kampanyanın hala devam ettiğini de dile getirdi.

Çavuşoğlu: KKTC bizi yalnız bırakmadı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle tarihin en büyük felaketinin yaşandığını kaydederek, "Yaşadığımız bu felaket karşısında KKTC bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı" dedi.

Deprem nedeniyle yedi gün milli yas ilan eden KKTC'nin dayanışma gösterdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle acımız da sevincimiz de birdir. Tüm KKTC makamlarına ve Kıbrıs Türk halkına, bu zor günlerde verdiği destek içinde ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu.

Çavuşoğlu, depremin ardından KKTC sivil savunma ekipleri ve arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye geldiğini, sahada yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ve sahadaki çalışmalara büyük katkı sağladığını kaydetti.

Çavuşoğlu, devletin tüm kurumlarının deprem için seferber olduğunu aktardı ve tüm sivil toplum örgütlerinin de seferber olduğunu kaydetti.

