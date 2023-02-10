Yanındayız Anavatan

Ömer KADİROĞLU

Türkiye’de büyük yıkıma neden olan depremin ardından KKTC’de de yardım kampanyaları devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında belirlenen merkezlerde toplanan yardımlar gönüllü kişiler ve derneklerin görevlileri tarafından hızlıca ayrıştırılıp, ambalajlanıp, tırlara yükleniyor ve yola çıkıyor. İlk günden beri KKTC’nin de destek olduğu mücadelede yaralar sarılmaya çalışılıyor. Lefkoşa’da Atatürk Kapalı Spor Salonu, Merkez Lefkoşa ve Zeytin Ağacı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde toplanan yardımlar yaş, malzeme, kadın, erkek ve çocuk kıyafetleri ve ayakkabıları şeklinde ayrıca gıdalar da tür ve çeşitlerine göre ayrıştırılıp paketleniyor ve Türkiye’ye gönderilmek üzere araçlara yükleniyor.

Dernek başkanlarından çağrı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, bağışta bulunanlara çağrı yaparak toplama merkezlerine getirilecek yardımları poşetlerken yaş ve cinsiyete göre ayrıştırarak getirilmesinin işleri daha da hızlandıracağını ve yardımların daha hızlı ihtiyaçlı kişilere ulaştırılacağını söyledi.

Yandan Zeytin Ağacı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rabia Özcömert ise yaptığı açıklamada uyku tulumlarına, battaniyeye, pil ve çadır ihtiyaçları olduğu bilgisinden yola çıkarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Özcömert, destek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Özcömert “Yardım olarak gönderilen eşyalar içerisinden abiyeler, topuklu ayakkabılar ve pis iç çamaşırları geliyor. Oradaki insanlar gerçekten ihtiyaçlı ve bu şekilde gönderilen yardımlar gönderilmiyor. Bunlara dikkat ederek yardımlar bizlere gönderilmelidir” dedi.

