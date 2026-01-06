Venezuela'da binlerce kişi  Maduro'ya destek için yürüdü

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta binlerce kişi, ABD’nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek için sokaklara çıktı.

Caracas kent merkezinde binlerce kişi ABD'nin cumartesi gece yarısından sonra düzenlediği askeri operasyonla Başkan Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırmasını kınamak için "Venezuela için Büyük Yürüyüş" adı altında gösteri yaptı.

Maduro destekçileri, ABD'nin askeri müdahalesine ve başkanlarının alıkonulmasına karşı pankartlar taşıyarak, "Venezuela kararlı bir şekilde mücadele ediyor", "Onu (Maduro) geri istiyoruz", "İşçi sınıfı başkanımızı geri verin", "Egemenlik pazarlık konusu değildir" ve "Maduro'ya her zaman sadığız" şeklinde sloganlar attı.

