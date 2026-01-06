Dünya bunu izliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltında tutulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York'ta hakim karşısına çıkarıldı. Maduro ve eşini duruşmaya götüren helikopter cezaevinden havalandı. Tüm bu görüntüler dakika dakika canlı yayınlandı.

Her ikisi de suçlamaları reddetti. Maduro, "Kaçırılmış bir başkanım, savaş esiriyim" dedi. Yargıç ikinci duruşma tarihini 17 Mart olarak belirledi.

Mahkemede Maduro'nun avukatı Barry Pollack, müvekkilinin "dikkat gerektirecek bazı sağlık sorunları" olduğunu söyledi.

Kaçırılma anında yaralandı

Maduro’nun eşi Cilia Flores’in avukatı Mark Donnelly de müvekkilinin “kaçırılma sırasında ciddi yaralanmalar geçirdiğini” dile getirdi.

Donnelly, Flores’in “kaburga kemiğinde kırık veya ciddi morarma olabileceği ve fiziksel muayeneye ihtiyacı olacağı” değerlendirmesinde bulundu.

The New York Times’ın haberine göre ise mahkeme salonunda, Flores’in alnında bandaj ve sağ gözünün çevresinde morluk olduğu görüldü. Flores’in yanındaki ABD’li yetkiliye tutunarak ayağa kalktığı ifade edildi.

Suçlu değilim, savaş esiriyim

Federal yargıç Alvin Hellerstein'in başkanlığında başlayan duruşmada, Maduro ve eşi tercüman eşliğinde suçlamaları dinledi.

Kendini "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıtan Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'taki evinden ABD'ye kaçırıldığını söyledi ve “savaş esiriyim” dedi.

Kendisi hakkındaki iddianameyi ilk kez gördüğünü, bizzat okumak istediğini belirten Maduro, hakları hakkında bilgisi olmadığını dile getirdi.

Nicolas Maduro "Ben masumum, Burada bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim" dedi.

Yargıç Hellerstein de "bunun adil bir yargılama süreci olacağını" öne sürerek, Maduro'ya yöneltilen iddianameyi okudu.

Hem Maduro hem eşi Cilia Flores suçlamaları reddetti.

Salondaki bir kişinin kendisine seslenerek “suçlarının bedelini ödeyeceğini” söylemesi üzerine Maduro, “özgürlüğünü kazanacağını” belirtti.

İkinci duruşmanın 17 Mart'ta görüleceği açıklandı.

Maduro’yu mahkemede, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı Barry Pollack temsil ediyor.

Mahkeme önünde gösteri düzenlendi

Öte yandan Maduro ve eşi Cilia Flores’in yargılandığı ABD’nin New York kentindeki mahkeme önünde gösteriler düzenlendi.