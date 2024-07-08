Irkçılar rahatsız

Güney Kıbrıs’taki doğum oranları ve rakamları dün bir kez daha Rum basınında geniş yer aldı.

Simerini gazetesi, “Doğum Oranı Düşüklüğü ve Demografik Karışıklık” başlıklı haberinde, Meclis'in demografik problemlerin incelenmesiyle ilgili ad- hoc komitesinde ele alındığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ta son yıllarda yabancı ebeveynlerden doğan çocukların oranının arttığını yazan gazete, 2022 yılında doğumların yüzde 37’sinin Kıbrıs vatandaşı olmayan kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Gazete, İçişleri Bakanlığı’ndan elde ettiği 2013-2024 yılları arasındaki verilere dayanarak ise 2013'te Kıbrıslı Rum ebeveynler tarafından 8 bin 789 çocuğun dünyaya getirildiğini, yabancılarda ise bu rakamın 1494 şeklinde kaydedildiğini yazdı.

Habere göre bu yıl 3 Temmuz'a kadar, Kıbrıslı Rum ebeveynlerden 3 bin 128; yabancılardan ise 1355 çocuk dünyaya geldi.

Kıbrıslı Rum ebeveynler tarafından, en fazla çocuğun 8 bin 800 ile 2016 yılında dünyaya getirildiğine dikkati çeken gazete, en az doğumun ise 7 bin 592 ile 2023 yılında gerçekleştiğini belirtti.

Habere göre Kıbrıslı Rum ebeveynler, 2013’te 8 bin 789; 2014’te 8 bin 762; 2015’te 8 bin 752; 2016’da 8 bin 800; 2017’de 8 bin 333; 2018’de 7 bin 996; 2019’da 8 bin 258; 2020’de 8 bin 103; 2021’de 8 bin 604; 2022’de 7 bin 905; 2023’te 7 bin 592; 2024’te ise (3 Temmuz’a kadar) 3 bin 128 çocuk dünyaya getirdi.

Kıbrıs vatandaşı olmayan kişiler ise 2013’te 1494; 2014’te 1491; 2015’te 1469; 2016’da 1679; 2017’de 1844; 2018’de 2 bin 99; 2019’da 2 bin 251; 2020’de 2 bin 544; 2021’de 2 bin 504; 2022’de 2 bin 891; 2023’te 3 bin 110; 2024’te (3 Temmuz’a kadar) 1355 çocuk dünyaya getirdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024, 02:53