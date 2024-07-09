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Orta Doğu ezgileri konukları mest etti

Merit Royal Diamond’da sahne alan Lübnanlı sanatçı Moeen Shreif coşku dolu bir konsere imza attı

Orta Doğu ezgileri konukları mest etti
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Kuzey Kıbrıs’ın en prestijli oteli Merit Royal Diamond, birbirinden ünlü isimleri ağırladığı yaz konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz Cumartesi Diamond sahnesinde hayranlarıyla ilk kez buluşan Lübnanlı sanatçı Moeen Shreif, unutulmaz konserinde tam bir Orta Doğu fırtınası estirdi. 
Arap ülkelerinden gelerek Kuzey Kıbrıs’ta tatil yapan hayranları için Merit Royal Diamond Otel’de çok özel bir konser veren Moeen Shreif; güçlü sesi, kendine has yorumu ve başarılı sahne performansı ile sevenlerinden tam not aldı. “Sayer Hanoun” parçası ile konserine başlayan ünlü sanatçı, “Bu gece çokça şarkı söyleyeceğiz, hep birlikte eğlenceye doyacağız” dedi. En beğenilen şarkılarını art arda sıralayarak hayranlarına tam anlamıyla bir müzik ziyafeti sunan Moeen Shreif, coşku dolu bir konsere imza attı.


 

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