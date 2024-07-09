Büyük yarış

Ulusal Birlik Partisi’nin 21 Eylül’de yapılacak kurultayında Genel Başkanlık için aday olacağını açıklayan Başbakan Ünal Üstel “Partimiz iç çekişmeler, kavgalar ve kurultaylar yüzünden son 10 yılda ciddi sıkıntılar yaşadı” diyerek rakiplerine mesaj verdi. Üstel’in adalık açıklamasını parti binası dışında toplanan bazı üyeler alkışlarla selamladı.

Diyalog muhabirinin, dün akşam saatlerinde ulaştığı eski bakanlardan Hasan Taçoy ve Kutlu Evren de genel başkanlığa aday olduklarını söyledi.

Faiz Sucuoğlu adaylığı konusunda herhangi bir açıklama yapmazken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da aday olacağı, kurultay hazırlığı yaptığı ve ilerleyen günlerde resmi açıklama yapacağı bilgisi elde edildi.

UBP’liler meydanı doldurdu

UBP Parti Meclisi, Lefkoşa Sarayönü’deki genel merkezde dün akşam 17.00 sıralarında toplandı. Çok sayıda UBP’li de toplantıyı binanın önünden takip etti. Toplantıda kurultay tarihi 21 Eylül 2024 olarak belirlendi.

Basına kapalı yapılan toplantının ardından açıklama yapan Üstel, “Partide sağladığımız birlik ve bütünlüğümüzün daha da ileriye taşınması, başlattığımız projelerimizin tamamlanması, imzaladığımız iktisadi ve mali iş birliği antlaşmalarının aksamadan devam etmesi için Ulusal Birlik Partisi’nin 21 Eylül 2024 tarihinde yapılacak kurultayında parti genel başkanlığına yeniden aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum” dedi.

“Bu tarihi salonda yeniden tarih yazmak için toplanmış bulunuyoruz” diyen Üstel, “Ulusal Birlik Partisi, gücünü köklerinden alan, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesine önderlik etmiş, bu topraklarda tarih yazmış, hatta bu salonlarda devletler kurmuş, zaferler kazanmış, iktidardan iktidara koşmuş, bu ülkenin en büyük partisidir. Osmanlı Kıraathanesi’nde başlayan, Kıbrıs Türk Cemaati İslamiyesi ile devam eden, KATAK’ta ruh bulan ve Milli Parti ile can bulan Ulusal Birlik Partisi, 1918 ve 1931’de yapılan iki Milli Kongre ile daha da şahlanmıştır” şeklinde konuştu.

“Son 10 yılda ciddi sıkıntılar yaşadık”

UBP’nin 2012 sonrası, iç çekişmeler, kavgalar ve kurultaylar yüzünden son 10 yılda ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydeden Üstel, “Yaşanan bu anlamsız kavgalar, partimizi gereksiz yere çok yıprattı. Üyeler arası ilişkilerimizi, kardeşliğimizi ve birliğimizi bozdu. Vekiller arası sevgiyi saygıyı ve uyumu sıkıntıya soktu. Türkiye ile olan ilişkilerimiz dahi bu süreçlerden olumsuz etkilendi. Yaşanan bu kavgalar, bizi iktidardan dahi etti. Ciddi sıkıntılar yaşadık. Daha sonra gerçekleşen kurultaylarda da sular durulmadı. Çekişmeler, didişmeler devam etti. Ülkede ve partide istikrarsız dönemler yaşandı. İşte ben, bu sıkıntılı dönemi atlatalım diye bana tevdi ettiğiniz görevi onurla kabul ettim. Partinin genel başkanı oldum” dedi.

Daha sonra yapılan kurultayın kavgasız, gürültüsüz, çatışmasız şekilde geçtiğini ve hükümetin kurulduğunu belirten Üstel şöyle devam etti:

“Önce parti içi karışıklıkları ortadan kaldırdık. Ardından da Türkiye ile olan ilişkilerimizi toparladık. Şükürler olsun ki o sıkıntılı dönemi, kardeşliğimizi yeniden kurarak, birlik içinde atlatmayı başardık. Bu süre boyunca parti içerisinde, milletvekillerimiz ve üyelerimizin bozulan birliğini sağlamak adına elimden gelen tüm çabayı ortaya koydum. Tüm partililerimizi kucakladım, herkese eşit mesafede durdum”

“UBP bir kurultay partisidir”

UBP’nin bir kurultaylar partisi olduğunu, UBP kurultaylarının hep şenlik içinde geçtiğini kaydeden Üstel, “Ulusal Birlik Partisi, her kurultayından daha da güçlenerek çıkar” dedi.

Üstel, şunları kaydetti:

“Partimiz yeni kurultayını da birlik ve bütünlüğünü bozmadan, bir demokrasi şöleni içinde, şenlik içinde gerçekleştirecek ve bu kurultaydan da çok daha güçlü çıkacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Parti tabanımızdan yükselen, güçlü ve samimi taleplerin bir sonucu olarak partimize uzun yıllar emek veren değerli abilerimizin ve kardeşlerimizin, parti üyelerimizin, parti örgütlerimizin, örgüt başkanlarımızın, merkez karar yürütme kurulu üyelerimizin, parti meclisimizin, milletvekillerimizin önemli bir kısmının, belediye başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, ve bakanlarımızın ortak ses ve istencine uygun olarak; partimiz ve ülkemizdeki siyasi istikrarın devamı, partide sağladığımız birlik ve bütünlüğümüzün daha da ileriye taşınması, başlattığımız projelerimizin tamamlanması, imzaladığımız iktisadi ve mali iş birliği antlaşmalarının aksamadan devam etmesi için Ulusal Birlik Partisi’nin 21 Eylül 2024 tarihinde yapılacak kurultayında parti genel başkanlığına yeniden aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum.

Bu konuda bana destek veren, beni yüreklendiren, yüreği parti ve millet sevgisi dolu tüm dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun…”

“Adayım çünkü başarılıyız”

Üstel konuşmasının devamında adaylık nedenlerini şöyle sıraladı:

“Adayım çünkü parti tabanımız ve parti yöneticilerimizin çok önemli bir bölümü adaylığımı destekliyor. Adayım çünkü partimiz için istikrar istiyoruz. Ülkemiz için istikrar istiyoruz. Adayım çünkü başlattığımız tüm büyük projeleri tamamlamak istiyoruz. Adayım çünkü hükümette yakaladığımız istikrarın devamını istiyoruz. Yeni hükümet oluşumlarıyla defalarca bozulan kabinelerle zaman kaybetmek istemiyoruz. Önümüzde yıllar varken gereksiz erken seçimlerle yüzleşilmesini istemiyoruz. Adayım çünkü tarihin en üst seviyesine yükselttiğimiz Türkiye ilişkilerinin, istikrarla sürmesini istiyoruz. Adayım çünkü deneyimlerimle hem partimize hem de ülkemize büyük katkılar yapabileceğimden eminim.

Adayım çünkü başarılı geçen bir kurultayın ardından, istikrarın bozulmadığı bir hükümetle, yapılacak ilk seçimlerde partimizi yeniden İktidara taşıyacağımızı biliyorum. Adayım çünkü size söz veriyorum UBP bizimle zaferden zafere koşacak. UBP bizimle gelecek seçimde de iktidar olacak. Adayım çünkü başarılıyız. Çok iş yaptık ve daha yapacak çok işimiz var. Adayım çünkü istikrar sürsün, UBP büyüsün diyorum. Durmak yok, hizmete devam diyorum.

Kavga yok, istikrarla devam ediyorum. Partimiz iktidarda. Ülkemiz istikrarda olacak diyorum. Durmak yok hizmete devam ediyorum.”