Görüşler farklı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Kıbrıs’ta ortak zemin arayışlarıyla ilgili raporunu Guterres’e sunmasından birkaç gün önce, Kıbrıslı Türklere ve Rumlara hitaben yayımladığı açık mektuba, Güney Kıbrıs’tan ilk tepkiler geldi.

Mektup Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından “cesaret verici mesaj” olarak nitelendirilirken hükümet ortağı partilerin sert tepkisiyle karşılandı.

Alithia, “Yağmur Yağmış Gibi Yapıyor…. BM Temsilcisinin Açık Mektubu: ‘Kıbrıslılar, Liderlerinizi İkna Edin’” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Holguin Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’i de Kıbrıs sorununun çözümü için istek ve kararlılık göstermemekle suçlarken, Rum Başkanlık Sarayı’nın, Holguin’in “gürlememesini ve misyonuna devam edecek olmasını cesaret verici” olarak nitelediğini yazdı; “yüzümüze tükürüyorlar ve biz yağmur yağıyormuş gibi yapıyoruz” yorumunda bulundu.

Gazeteye göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis yazılı açıklamasında, Holguin’in, geçmişte yerine getirilmeyen beklentiler yaratan çözümlerden uzaklaşmasının önemine vurgu yaptığı mektubunu Hristodulidis hükümetinin (Holguin’in) “çabalarını devam ettirme iradesi ve Kıbrıs sorununa uzlaşılmış çerçeve içerisinde kesin çözüm inancı okuduğunu” belirtti.

Stefanu: Uluslararası toplumu ikna etmeliyiz

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “uluslararası toplumu, çözüm için gerçekten samimi siyasi iradeye sahip olduklarına ikna etmek için özlü inisiyatifler almaları gerektiğine dikkat çekti. Stefanu, “Türkiye’nin 2017’de bütün sorumluluklarından kurtulduğunu, bunu da kesin taksimi ileri götürerek kapitalize etmekte olduğunu” söyledi.

AKEL’in, Rum tarafı olarak yapması gerekenlerle ilgili somut bir öneri sunduğunu hatırlatan Stefanu, cevap verip vermemenin, adının taksim ile anılıp anılmayacağına karar vermenin Kıbrıs sorununu yürütmekte olan Hristodulidis’e kalmış bir şey olduğunu belirtti.

Ortaklar Holguin’e tepkili

Haravgi, “BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisinin Açık Mektubu Suları Bulandırdı… Başkanlık ile Hükümet Ortakları DİKO ile EDEK Farklı Okudu” başlıklı manşet haberinde, Holguin’in açık mektubunun Hristodulidis hükümetinin ortakları DİKO ve EDEK’in sert tepkisine yol açtığını yazdı.

Habere göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Holguin’in şahsına atıf yapmaksızın, “BM temsilcilerinin Türkiye yönünde hareket etmesi ve onu tahrikkarlığını ve uzlaşmazlığını terk ederek uzlaşılmış çerçevede müzakere masasına oturmaya ikna etmesi gerektiğini” söyledi.

Papadopulos “müzakerelerin yeniden başlamasını ne güven yaratıcı önlemler, ne mektuplar, ne de dilekler gündeme getirebilir. Arzu edilen sonuca gitmemizin tek yolu Türkiye’yi kendi sorumluluklarıyla karşı karşıya getirmektir” iddiasında bulundu.