‘Herkese katkı sağlar’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) heyetini kabul etti. Töre, Türkiye’den gelen yatırımcılarla KKTC ekonomisini canlandırmak için el birliğiyle hareket edeceklerini söyledi.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde konuşan Töre, Türkiye Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu’nun KKTC’de yapacağı yatırımların kendilerini mutlu edeceğini, sanayi ve ticaret alanında atılacak karşılıklı adımların da her iki ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

En büyük ticari ortaklarının Türkiye olduğunu belirten Töre, ekonomik boyutun artırılması için de iş insanlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.

Töre, Türkiye’den gelen yatırımcıları kendilerinden ayrı görmediklerini, KKTC ekonomisini canlandırmak için de el birliği ile hareket edeceklerini söyledi.

Töre, yerli üretimle birlikte nüfusun istihdam edilmesi gerektiğini, şehitlerin kanlarıyla kurulan KKTC’nin de üreterek bu topraklara sahip çıkacağını kaydetti.

“Kıbrıs Türkü canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldi. Mehmetçik, mukavemetçi, mücahit, Osmanlı döneminin akıncıları hep bu topraklara can verdiler, kan verdiler. Böyle vatan oldu bu topraklar...” diyen Töre, Türk ordusunun 96 yıl sonra hem havadan hem denizden Kıbrıs’a tekrar gelene kadar örgütlenen mücahitlerin bir direniş destanı verdiğini kaydetti.

Cevahiroğlu: İkili ilişkilere önem veriyoruz

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu da konuşmasında, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik, siyasal ve kültürel ilişkilere çok önem verdiklerini, bu yönde de girişim yapacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.

