Çok adaylı bir seçim

Taçoy, “Daha önce açıklamıştım, kesinlikle adayım. Parti tabanından olumlu yaklaşımlar alıyorum. Daha önce kurultayda aday olmuştum, iyi oy almıştım. Bu kurultayda daha iyi oy alacağım” dedi.

Yine eski bakanlardan Kutlu Evren de aday olacağını açıkladı.

Evren, “Ulusal Birlik Partisi genel başkanlığı için aday olacağım. Kararımı resmi olarak ilerleyen günlerde açıklayacağım. UBP bir bütündür, birçok aday ismi söyleniyor. Kısmet, bakalım göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bankacılık sektöründe deneyimli isim Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu da aday olacağını doğrularken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da kurultay hazırlığı yaptığı ve ilerleyen günlerde resmi açıklama yapacağı bilgisi elde edildi.

UBP eski genel başkanı Faiz Sucuoğlu ise adaylığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

