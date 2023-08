Fiyatlar uçtu

Ömer KADİROĞLU

Sağlık uzmanları, özellikle balık tüketimini öneriyor. Ancak sürekli artan fiyatlar karşısında vatandaşlar balık tüketemez duruma geldi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; adanın en ucuz balığı olan Voppa’nın kilosu 150 liraya yükseldi. Kültür Çipurası ise 250 lira oldu. Balıkçılar “eski satışlarımız yok, halkın alım gücü düştü” diyor.

Geçmişte haftada bir gün olsun mangal yakan Kıbrıslı Türkler, son zamanlarda bu geleneği terk etmeye başladı.

Bir kilo kuzu etinin 350 liraya yükselmesi nedeniyle, 4 kişilik bir aile mangal için 500 lirayı gözden çıkarmak durumunda. Kasaplar, yakın bir gelecekte et fiyatlarının 500 liraya yükseleceğini söylüyor.

Ne dediler?...

Hüseyin Kuşappi

“Et satışlarımız durgun gidiyor. Fiyatlar nedeniyle insanların alım gücü düştü. Kuzu butun kilosu 6 ay önceki fiyat olan 350 liradan satılıyor ancak ilerleyen günlerde canlı hayvan için 180 TL isteniyor.

Bir- iki ay sonra etin fiyatı 500 lira olacak. Bunun önüne geçebilmesi için hayvancıya teşvik verilecek Yem fiyatlarını düşürerek eti ucuzlatmaları gerekiyor. Bugün bir kuzu budu bin liranın üzerinde bir rakama denk geliyor. Daha önce müşterilerimiz bir but veya yarım kuzu alıyordu, şimdi gelen insanlar 200 liralık şiş veya 8-10 parça pirzola istiyorlar. Şu an yarım kuzunun kilosu 300-350 arası veriliyor. Böyle devam ederse yılbaşına kadar kuşbaşı bin lira, kemikli kuzu eti 600 lirayı bulacaktır. Et alamayan dar gelirli vatandaşlar geldiği zaman kemik istiyorlar. Daha önce çöpe attığımız kemiğe talep çok arttı. Öte yandan iç yağ, böbrek, billur gibi isteklerde de artış vardır. Bu iş böyle devam ederse küçük işletmelerin hepsi batacaktır.”

Bayram Sarı

“Yaklaşık 6 ay önce kilosunu 250 liraya sattığımız kuzu eti bugün 400 lira oldu. Son 6 aydır satışlarımız dibe vurmuş durumda. Güneyde çok makul fiyatlara et alabilen alım gücünü kaybetmiş vatandaşlar oradan et ihtiyaçlarını karşılıyor. Altı ayda etin fiyatının 250 liradan 400’e çıkmasının nedeni yem fiyatlarındaki artış ve girdi maliyetlerinin yükselmesidir. İnsanlar eskisi gibi alışveriş yapamıyor. 100 müşterimden 95 tanesi şu anda et alışverişi için gelmiyor. Gelen çok sayıda insan da böbrek ve kemik alıp yemeklerine koymak istiyor. 20 küsur yıldır kasabım, hiçbir gün 300 gram kıyma satmadım ta ki bugünlere kadar. Şimdi gelen insanlar 200 gram ya da 300 gram kıyma istiyor. Daha önce haftada70 kuzu keserken şu an 5 tane küçükbaş hayvan kesiyorum ve bitiremiyorum. Bu böyle devam ederse bizleri çok daha kötü günler bekliyor.”

Zarif Kesnik

“27 yıldır balıkçılıkla uğraşıyorum. Balık satışları şu an için eskisi gibi olmasa da iyi gidiyor. Yaz aylarında satışlarımız biraz düşüyor, çünkü hem balık çeşidi az hem de insanlar tatilde diye balık çok fazla satılmıyor. Bugün çiftlik çipura 214 lira, deniz çipurası 250 lira, kaya levreği 300 lira, orfo 600 lira, voppa 150 lira, levrek 280-300 arası ve somon 400-490 liradan satılıyor. Altı ay önce bu fiyatlar daha aşağılardaydı ancak döviz yükseldikçe balık fiyatları da artıyor. Daha önce 8 kişilik bir aile haftada iki kez balık alıp tüketirdi ancak bugün o 8 kişilik aile 4 balık alıyor ve 10-15 günde bir alıp tüketebiliyor. Alım gücü çok düştü. Böyle giderse bizleri daha kötü günler bekliyor.”

Kırmızı et fiyatları

Kuzu şiş: 460 TL

Kuzu pirzola: 450 TL

Kuzu but: 400 TL

Kuzu kol: 390 TL

Kuzu gerdan: 380 TL

Kuzu döş: 380 TL

Kuzu ciğer: 270 TL

Kuzu kelle: 100

Kuzu kuyruk yağı: 250

Tosun: biftek: 380 TL

Dana kıyma: 300 TL

Dana but: 350 TL

Tosun döş: 300 TL

Tosun ciğer: 180 TL

Balık fiyatları

Çipura: 214 TL

Deniz çipurası: 250 TL

Kaya levreği: 300 TL

Orfo: 600 TL

Voppa: 150 TL

Levrek: 280-300 TL arası

Somon: 400-490 TL

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023, 09:57