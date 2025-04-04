Namus meselesi

Lefkoşa'da yaşanan olayda 26 yaşındaki Salih Demirbilek eşine baktıkları gerekçesiyle Türkmenistanlı iki erkek şahsa hakaret ettikten sonra kullanımındaki araca zarar verdi. Aracın lastiğini bıçakla kesen zanlının, tahta sopayla dikiz aynasını kırdığı belirtildi.

Araca 10 bin 500 TL maddi zarar veren zanlı şikâyet üzerine ‘kasti hasar, korkutmak maksadı ile bıçak taşıma, tecavüzi alet taşıma, itale-i lisan ve rahatsızlık’ suçlarından tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis; olayın 27 Mart 2025 tarihinde Küçük Kaymaklı bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Polis; zanlının aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu Z.J. ve A.B.’ye hitaben yüksek sesle "Siz benim namusuma baktınız; sizin karınızı, bacınızı, kızınızı…. Pis Türkmenler" dediğini açıkladı.

Polis; zanlının akabinde Z.J.’nin kullanımındaki LK 683 plakalı aracın sağ arka lastiğini tasarrufunda bulundurduğu bıçakla kesip 5 bin 500 TL hasara neden olduğunu açıkladı. Polis; zanlının 130 santim uzunluğundaki ahşap sopa ile de LK 683 plakalı aracın sağ dikiz aynasını kırarak 5 bin TL hasara uğrattığını söyledi.

Polis; zanlının 2 Nisan 2025 tarihinde saat 22.30’da Lefkoşa Adli Şubeye teslim olduğunu belirtti.

Zanlının itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis; evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

