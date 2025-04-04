Trafik karnesi kötü

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen 80 trafik kazasında bir can kaybı olurken, 21 kişi yaralandı.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 138 kez cezai işlem uygulandı. Toplam 152 araç trafikten men edilirken 16 sürücü tutuklandı.

Polisin 24-30 Mart tarihlerini kapsayan trafik raporuna göre; biri ölümle, 21’i yaralanmayla ve 63’ü de hasarla sonuçlanan kazalarda 6 milyon 421 bin 680 TL’lik zarar oluştu.

Trafik kazalarının 33’ü süratli araç kullanmak, 13’ü dikkatsiz sürüş, 15’i kavşakta durmamak, 10’u yakın takip 9’u da diğer etkenlerden kaynaklandı.

Kazaların 28’i Lefkoşa, 11’i Gazimağusa, 33’ü Girne, 3’ü Güzelyurt, 5’i de İskele’de yaşandı.

2 bin 138 sürücüye ceza yazıldı

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 138 kez cezai işlem uygulandı.

Polis açıklamasında; trafik suçları sürat (840), mobil araçla tespit edilen sürat (185), tehlikeli sürüş (14), dikkatsiz sürüş (49), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma (130), sürüş ehliyetsiz araç kullanma (11), alkollü içki tesiri altında araç kullanma (55), sürüş esnasında cep telefonu kullanma (19), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (58), trafik levha ve işaretlerine uymama (87), trafik ışıklarına uymamak (13), muayenesiz araç kullanmak (55), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma (26), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak (13 ), özel eşya taşıma "B" İşletme izinsiz araç kullanma ( 19), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırma (18), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma (7), ışık kurallarına uymama veya yetersiz ışıkla araç kullanma (5) ve 590 diğer trafik suçları olarak açıklandı.

Toplam 152 araç trafikten men edilirken 16 sürücü tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025, 09:40