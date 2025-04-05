Anlamlı etkinlik

Gönyeli İlkokulu’nda düzenlenen anlamlı etkinlikte, ağaç dikimi ve suyun önemi üzerine farkındalık yaratıldı. Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen bu özel günde, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte 100 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Çocukların doğa sevgisini pekiştirmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla organize edilen etkinlikte, aynı zamanda bisikletin çevre dostu bir ulaşım aracı olduğu vurgulandı. Bisiklet etkinliğiyle çocuklara sürdürülebilir ulaşımın önemi anlatıldı. Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Doğaya, çevreye ve geleceğe sahip çıkmanın heyecanını yaşayan çocuklarımızın bu bilinçle büyümesi bizleri gururlandırdı. Etkinliğe katkı koyan ve bu bilinci miniklerimize kazandıran kıymetli okul müdürümüz Rağıp Öztüccar’a, öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize, değerli danışmanımız Prof. Dr. Şerife Gündüz’e ve projeye destek veren tüm belediye emekçilerimize yürekten teşekkür ederim.

Doğa dostu belediyecilik anlayışımızla attığımız her adım, çocuklarımızın yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmesi içindir.”

