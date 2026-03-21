Trodos beyaza büründü

Soğuk ve yağışlı hava Kıbrıs adasının her iki kesiminde etkili olurken, kuzeyde yağmur, güneyde kar yağdı. Trodos Dağları’nda beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde etkisini gösterdi ve bölge kısa sürede bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Soğuk hava dalgasının etkisiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, ortaya adeta kartpostallık manzaralar çıktı. Ancak Trodos’un zirvesinde kar yağışı ve yoğun sis, yol trafiğini olumsuz etkiledi.

Yetkililer, kar ve yoğun sis nedeniyle dağ yollarının kaygan ve tehlikeli hale geldiğini vurguladı. Bölgede yollar yalnızca kar zinciri takılı veya dört çekerli araçlarla kullanılabiliyor. Sürücülere düşük hızda seyretmeleri, öndeki araçlarla güvenli mesafeyi korumaları ve farlarını açık tutmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kuzeyde yağış sürecek

Kuzeyde ise Ramazan Bayramı’nın ilk günü de yağışlı bir havada geçerken, Meteoroloji Dairesi önümüzdeki günlerde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini duyurdu. Meteorolojiye göre; önümüzdeki hafta cuma günü hariç, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu hava hakim olacak. Bölge, genellikle alçak basınç sistemi ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altında kalacak. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve sahillerde 17–20 derece civarında seyredecek. Rüzgar, haftanın ilk günlerinde güney ve batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek, yağış anlarında ise zaman zaman kuvvetli olacağı öngörülüyor.

En fazla yağış Beylerbeyi’nde kaydedildi

Öte yandan KKTC Meteoroloji Dairesi verilerine göre; en fazla yağış metrekareye 35 kilogram ile Beylerbeyi’nde kaydedildi. 08.00’den 08.00’e kadar ölçülen metrekare başına yağış miktarları şöyle: Beylerbeyi 35, Taşkent 28, Boğaz 23, Alevkayası 19, Esentepe 17, Değirmenlik ve Tatlısu 16, Alsancak ve Mallıdağ 15, Selvilitepe, Karaoğlanoğlu ve Yeşilırmak 13, Gönendere, Doğancı ve Lapta 12, Zafer Burnu, Geçitkale ve Ziyamet 11, Çamlıbel, Lefke, Gaziveren, Güzelyurt, Taşpınar, Kantara, Zümrütköy, Bostancı ve İskele 9, Çayırova ve Akdeniz 8, Gönyeli 7, Serdarlı, Kozanköy, Girne ve Mehmetçik 6, Yenierenköy, Dörtyol, Sipahi ve Gazimağusa 5.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026, 03:36