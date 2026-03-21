Tümünü harcadı

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta ev arkadaşının 29 bin TL değerindeki tabletini çalıp, 7 bin 500 TL’ye satan C.Ç. (E-31) şikayet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Kısa sürede yakalanan ancak elde ettiği 7 bin 500 TL’nin tümünü harcayan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 18 Mart 2026 tarihinde Haspolat’ta sakin zanlının, birlikte kalmakta olduğu yine aynı yerde sakin S.K.’ye ait toplam değeri 29 bin TL olan Xiaomi tableti çaldığını söyledi. Polis, zanlının tableti çaldıktan sonra kendisine ait olduğunu beyan edip 7 bin 500 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti.

Polis memuru; zanlının 19 Mart tarihinde tutuklandığını ve itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, zanlının elde ettiği 7 bin 500 TL parayı harcadığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu ve KKTC ile herhangi bir bağ ve bağlantısının olmadığını belirtti.

Polis, serbest kalması halinde zanlının KKTC’yi yasal olmayan yollardan terk etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıyı 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

