Kıbrıslı Türk'ün fırını'na bombalı saldırı

Karma köy Pile’de geçtiğimiz Salı günü sabahın erken saatlerinde, Kıbrıslı Türk tarafından işletilen fırına bombalı saldırıda bulunulduğu haber verildi.

Tahrip gücü düşük el yapımı mekanizmanın saat 03.00 sularında fırının girişinde infilak ettiği, binada küçük boyutta hasar meydana geldiği ancak herhangi bir yaralanma olmadığı bilgisi verildi.

Alithia’nın haberine göre fırın, Ormidia’da sakin bir Ruma ait ancak Beyarmudu’nda sakin bir Kıbrıslı Türk tarafından işletiliyor. Bir süre önce (24 Nisan) fırının sahibi Rum’un (44) Ormidia’daki evine ateş açıldığı, Pile’deki fırına yapılan saldırının da bunun devamı olabileceği üzerinde durulduğu kaydedildi.

Gazete, köyün özel statüsü nedeniyle Güney Kıbrıs’ın çeşitli yerlerinde ikamet eden “Rumların Pile’de yasadışı faaliyet gösterebildiğini”, Kıbrıslı Türklere ait veya Rumlara ait olmakla birlikte Kıbrıslı Türkler tarafından işletilen işyerlerinin Rum polisi tarafından denetlenemediğini yazdı ve hemen ardından “Pile’de kaçak kumarhane işletildiğinin de bilindiği” iddiasını ekledi.

Saldırıya uğrayan fırının Pile köyünün ana arteri üzerinde konumlandığına işaret eden gazete, tütün de dahil başka ürünler de satılan fırının kira sözleşmesinde adı bulunan Beyarmudu’nda sakin Kıbrıslı Türkün, saldırının aydınlatılması konusunda Rum polisi ile işbirliği yapmadığını, Rum polisinin de tahkikatını BM Barış Gücü’nün işbirliğinde sürdürdüğünü yazdı.

Habere göre, BM Barış Gücü Pile’deki saldırı nedeniyle yayımladığı açıklamada, endişe belirterek, bölgedeki devriyelerini artırdığını açıkladı, Pile’deki Rum muhtar Simos Mitidis ise “köy sakinleri arasında büyük bir güvensizlik hakim. BM Barış Gücü düzeni sağlayabilecek duruma da yetkiye de sahip değil” dedi.

Haberi, Politis “Kıbrıslı Türkün Fırınındaki Patlama Pile’yi Ayağa Kaldırdı”, Haravgi “Silahlı Saldırının Ardından Bomba!” ve Fileleftheros “Pile Köyünde Fırına Bomba” başlığıyla aktardı.



Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 11:38