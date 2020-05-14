Eylem için toplandılar ama...

Türkiye’den Ekim ayı sonlarına doğru KKTC’ye gelen ve portakal ağaçlarında kesimi işlemlerini gerçekleştiren işçiler corona virüs tedbirleri nedeniyle Türkiye’ye geri dönemedi. 15 gündür işlerini tamamlayan ve geri dönüş yolu arayan işçiler bu sabah Güzelyurt’taki sanayi bölgesinde eylem yaparak seslerini duyurmak istedi.

Yaklaşık bin 900 işçi bir an önce Türkiye2ye dönme taleplerini yüksek sesle dile getirmek için bir araya geldi ancak toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin dün geceden itibaren işçileri ülkelerine göndermeye başladığı haberi verildi.

Bundan, dolayı eylem iptal edilirken, ilk etapta 300 kişinin gittiği açıklandı. İşçilerin kısa bir sürede Türkiye’ye dönebilmelerinin yolu açıldı