Rum’un gündeminde sınır kapısı yok

Haravgi gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un dün gazeteye yaptığı açıklamada, Güney ile Kuzey Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının açılması konusunun koşullar elverdiği zaman Rum hükümetinin gündemine geleceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Kusios, “Rum hükümetinin sınır kapılarını kapatmadığını, sadece 9 kapıdan 4’ünün işleyişini, geçişlerde gerekli koronavirüs testlerini yapabilecek personeli olmaması sebebiyle dondurduğunu” belirterek şu an için uygulamada bir çözüm görünmediğini de ifade etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak, Rum hükümetinin sınır kapılarının açılmasına ilişkin kararının, havaalanlarının açılmasıyla orantılı olacağını yazdı.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin dün telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtirken, sınır kapılarının açılmasının teknik komitenin gündeminde yer almadığını yazdı.

AB Komisyonu sınır kapıları ve havaalanlarının eş zamanlı açılımını öngörüyor

Gazete bir diğer haberinde ise AB Komisyonu’nun, AB üyesi ülkeler arasında ve ülkeler içerisindeki seyahatlere ilişkin bir yol haritası yayımladığını, söz konusu yol haritasının, Güney Kıbrıs ile KKTC arasındaki sınır kapılarının, havaalanlarıyla birlikte açılmasını öngördüğünü yazdı.

Habere göre Komisyon’un yol haritasında, AB üyesi bir ülkenin, kendi topraklarına seyahate izin vermesi durumunda bunu ayırım gözetmeden tüm bölgelerden veya AB ülkelerinden seyahate izin vererek yapması gerektiği ifade ediliyor.