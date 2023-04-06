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Kırmızı bültenle aranıyorlar

Limasol’daki kuyumcudan 180 bin Euro değerinde elmas çalan biri kadın Gürcistanlı 3 soyguncunun kuzeye kaçtığı iddia ediliyor

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Kırmızı bültenle aranıyorlar

   Limasol’daki bir kuyumcudan geçtiğimiz Pazartesi günü, 180 bin Euro değerinde elmas çalan biri kadın 3 soyguncunun kuzeye kaçtığı iddia edildi.

  Politis gazetesi, yabancı uyruklu 3 kişinin üç hafta önce kuyumcuya giderek elması gözlerine kestirdiklerini ve Pazartesi günü yeniden giderek, 400 Euro değerindeki bir kolye satın aldıklarını, alışveriş esnasında elması da görmek istediklerini ve kuyumcu elmasın değerini hesapladığı sırada, elması çantaya koyarak çaldıklarını yazdı.
Gazete, şahısların elması, ona birebir benzeyen sahtesiyle değiştirdiklerini ve şahıslar kuyumcu dükkanından ayrıldıktan sonra durumdan şüphelenen çalışanın, özel bir işlem uygulayarak elmasın sahtesiyle değiştirildiğini anladığını kaydetti.
   Cyprus Mail gazetesinin internet sayfasında ise Rum polisinin soyguncularla ilgili kırmızı bülten yayınladığını ve biri kadın 3 zanlının Gürci vatandaşı olduğunu duyurdu.
   Rum polisi, soyguncuların kuzeye kaçtıklarını ve Ercan üzerinden adayı terk ettiklerini düşünüyor.  

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