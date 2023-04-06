Rekor teminat

Suna ERDEN

Girne’de, 24 yaşındaki Adem Kocabaş’ın ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili soruşturma tamamlandı.

Kazanın ardından tutuklanan sürücü Aliye İnanoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Daha önceki duruşmalarda kaza anında 187 promil alkollü olduğu belirtilen zanlının kullandığı kanser ilaçlarıyla ilgili analiz sonuçları da açıklandı.

Zanlının kullandığı ilaçların trafiğe çıkınca etkili olabileceği belirtildi. Soruşturmayı yapan polis, işlenen suçun ciddiyetine değinerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatının tutuklu yargı talebine itirazı üzerine duruşma yapıldı.

Mahkeme duruşmayı öğleden sonraya atarken, zanlıya kefil olabilecek 5 tanık dinletildi.

Uzun süren duruşmanın ardından saat 18.45 sıralarında kararını açıklayan mahkeme, zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Zanlının yargıdan kaçmayacağına kanaat getirildiğini belirten mahkeme, ayrıca kanser gibi ağır bir hastalıkla mücadele ettiğine değindi.

Mahkeme, zanlının 600 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 4 kefilin 40’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, ayrıca zanlının davası görülünceye kadar ehliyetine el konulmasına da direktif verdi.

Şartları yerine getiren zanlı ihmalkarlık sonucu ölüme neden olma suçundan yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkemede ne konuşuldu?

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 23 Mart 2023 tarihinde saat 21.25 sıralarında, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, yönetimindeki KM 004 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyreden Aliye İnanoğlu’nun, Merit Park Otel kavşağını geçtikten sonra dikkatsizce önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçtiğini söyledi. Polis, sürücünün bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdem Hondurlu yönetimindeki DZ 244 plakalı araç ile çarpıştığını belirtti.

Polis memuru, kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile DZ 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Kocabaş (E-21), İbrahim Kaynarca (E-22) ve Adem Kocabaş’ın, Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığını kaydetti. Polis, Adem Kocabaş’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Erdem Hondurlu'nun tedavisi Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde sürerken diğer yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiğini aktaran polis, zanlından alkol testi için kan örneği alındığını açıkladı.

Polis, alınan kan örneğinin analiz sonuçlarının çıktığını, zanlının kaza anında 187 promil alkollü olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, kanser hastası olan zanlının kullandığı ilaçlarla ilgili analiz sonuçlarının ellerine ulaştığını açıkladı.

Polis, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden alınan rapora göre zanlının kullandığı ilaçların trafiğe çıkması açısından sakıncalı olduğunu belirtti.

Zanlının yargılanması halinde hapis cezası almasının yüksek olasılık olduğunu kaydeden polis, davaları görülünceye kadar 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.