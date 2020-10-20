Gizlice girdiler

Çiğdem AYDIN

Gazimağusa’da Şehir Merkezi ile Derinya Kara Giriş Kapısı arasında bulunan yol güzergâhı üzerindeki bir yerden tellerle çevrili olan askeri yasak bölgeye gizlice girdikleri ve Maraş’ın kapalı kısımlarında fotoğraf çektikleri tespit edilen iki Rum vatandaşı tutuklandı.

Georgios Karaolis ve Stephanos Trachonitis isimli iki Rum vatandaşının 17 Ekim tarihinde askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri tespit edildi.

Ara bölgeden gizlice Türk tarafına geçen Rum vatandaşı Georgios Karaolis ve Stephanos Trachonitis’in Türk askerleri tarafından fark edilerek polis ekiplerine teslim edildiği kaydedildi. Tutuklanan şahıslar Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ve fotoğraflama suçu işlediği gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, 29 yaşındaki şahısların tahkikatın tamamlanması maksadıyla 3'er gün süre ile tutuklu kalmalarına karar verdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

8 Ekim’de ziyarete açıldı

Kapalı Maraş’ın sahil şeridi ile Demokrasi Caddesi 8 Ekim tarihinde halka açılmış kısa sürede 27 bin kişi ziyaret emişti. Türk vatandaşlarının yanı sıra Maraş kökenli Rumlar da eski yaşadıkları yerleri görmek imkanı bulmuştu.