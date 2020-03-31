Kriz fırsata dönüştü

Güney Kıbrıs’ta korona virüsün önlenmesi kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde büyük şehirlerin boş kaldığı belirtildi.

Bazı işletmelerin krizi fırsata çevirdiğini belirten gazete, Baf’ta, bulundukları yerde müşterilerine teslimat yapan veya evlere paket servis yapan (delivery&take away) işletmelerin siparişlere yetişmekte zorlandıklarını ekledi.

Sokaklar boş kaldı

Büyük kentlerde alınan önlemler sebebiyle sokaklarda ne insan ne de araba olduğunu yazan Alithia gazetesi, Rum polisinin ise önlemlere uyulmasıyla ilgili kontrollerini sürdürdüğünü kaydetti.

Bu çerçevede son 24 içerisinde polis tarafından Rum kesiminde 8 bin 955 kontrol yapıldığını ve 370 kişinin rapor edildiğini kaydeden gazete, işletmelerle ilgili olarak da 5 bin 192 kontrol yapıldığını ve bir işletmenin rapor edildiğini ekledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde de, vatandaşların önlemlere uydukları ve evlerinde kaldıkları belirtildi.