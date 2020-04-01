Motivasyonu düşürdü

Belediyeler Birliği’nin, Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu yapmış olduğu toplantıda Coronavirüs mücadelesi ile Hükümetin açıklamış olduğu Ekonomik Tedbirler Paketi’ni değerlendirdi.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar yaptığı açıklamada, mücadeleyi doğru ve zamanında yapabilmeleri için Belediyelerin Merkezi Hükümetten destek beklerken, Ekonomik Tedbirler Paketinde öngörülen Devlet Paylarından %25 kesinti ile karşılaşmalarının kabul edilebilir bir uygulama olmadığını ve hemen bu uygulamadan geri dönülmesini talep ettiklerini kaydetti.

Özçınar, bu görevleri yerine getiren çalışanların maaşlarını ödeyemeyecek veya kesintili ödeyecek duruma getirilmeleri halinde Devletin bu mücadelede büyük bir özveriyle sahada mücadele eden üç ayağından birinde büyük bir motivasyon kaybına uğrayacağını ve bu süreçte personelin çalışmakta zorlanacağını belirterek bundan da ülkenin büyük zarar göreceğini söyledi.

Ayrıca Devletin Maliyesinin bulunduğu durumu dikkate alarak bu bilinçle kötü günleri atlatabilmek adına bir dizi öneri ve taleplerine acilen çözüm bulunmasını istedi.

Öneriler kamuoyuyla paylaşıldı

Öneri ve talepler şöyle;

1.Devlet Payından kesilen %25’lik oranın kesilmesi kabul edilemez. Ancak kesilmesi gerekli bir durum ise Maliyenin kesinti oranı kadar her Belediyeye temlik vererek faizleri de Belediyeler Birliği tarafından karşılanmak koşuluyla bankalardan borçlandırılmalarının sağlanması.

2.Askeri Su paralarının, Trafik cezalarının ve bunun gibi harçların Belediyelerimize ödenmesi veya maliye Bakanlığı ile mahsuplaştırmaya gidilmesi.

3.Su tahsilatımızın bu süre zarfında yapılamayacağını düşünerek su dairesine (DSİ için) ödememiz gereken su paralarından 6 ay için kesinti yapılmaması.

4.Bu güne kadar Belediyeler bütçelerinden karşılanan sağlık ve hijyen malzemesi ekipmanlarının bundan sonraki süreçte Belediyelerimizin ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçları Devlet tarafından sağlanması.

5.Maliye Bakanlığı ile Belediyeler arasında önceden yapılan Vergi, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçlarımızla ilgili protokollerin askıya alınması.

6.Belediyelerimizin Bankalara olan borçlarının 3 ay boyunca ertelenmesi.

Belediyelerimizin Genel Kurul Kararı İle Kendi Bütçelerinden Alacağı Tedbirler de şöyle;

“1. Her türlü sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve festivallerin 2020 yılı sonuna

2.Tüm Dernek, Birlik ve Spor kulüplerine yardım kaleminin 2020 yılının sonuna kadar dondurulması.

3. Su borcundan dolayı abonelerimizin suyu 3 ay boyunca kesilmeyecektir”