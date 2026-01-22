Yıllık rakam netleşmedi

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 2025’in ilk 6 ayında güneye 6 milyon 603 bin Euro tutarında ihracat yapıldığını belirtti. Deniz, 2024’ün aynı döneminde 8 milyon 20 bin Euro olan ihracatın, 2025’in ilk altı ayında 6 milyon 603 bin Euro olarak gerçekleştiğini ve böylece ihracatta yüzde 18’lik bir azalış görüldüğünü belirtti.

Deniz, Güney’den Kuzey’e ticarete ilişkin verilerin ise KKTC Ticaret Dairesi tarafından yayınlandığını hatırlatarak, “2025 yılı için veriler en kısa sürede açıklanacaktır” dedi. Başkan, 2023 yılında Güney Kıbrıs’tan yapılan ithalatın ise 1,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Aynı vergiler uygulanır

Deniz, KKTC Ticaret Dairesi’nin izni ile Güney’den ithal edilen ürünlere, ilgili ürün için AB üyesi ülkelerden ithalatta uygulanan vergilerin aynen uygulandığını ifade etti.

Deniz, “Örneğin X ürünün bir AB ülkesinden ithalatında hangi vergiler hangi oranda uygulanıyorsa (örneğin gümrük vergisi, stopaj, fon, tarım sigorta fonu ve KDV gibi) Güney’den Kuzey’e geçişinde de aynı vergiler uygulanır” dedi. Deniz, Güney Kıbrıs’tan ithal edilecek ürünlerin, tamamen Güney Kıbrıs’ta üretilmiş ve son kayda değer ekonomik işlemleri veya çalışmaları bu amaç için gerekli alt yapıya sahip işletme tarafından gerçekleştirilmiş olması koşulu arandığını kaydetti.

Ticari nitelik taşımayan eşya için 135 Euro…

Deniz, Avrupa Birliği Yeşil Hat Tüzüğü’ne göre, Kuzey’den Güney’e geçen ve Güney Kıbrıs’ta tüketilecek ürünlerin gümrük veya eş etkili herhangi bir harca tabi tutulmadığını belirtti. Deniz, “Ticari nitelik taşımayan eşya için 135 Euro kıymet limiti bulunuyor; bu limiti aşan ve ithalatı yasaklanmamış eşyalarda, gümrük tarafından belirlenen kıymet üzerinden yüzde 30 maktu vergi uygulanıyor. Ayrıca tütün mamulleri ve alkollü içkiler ile ilgili 18 yaş şartı aranıyor” dedi.

40 adet sigara ve bir litre alkol

Avrupa Birliği Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Kuzey’den Güney’e yapılan geçişlerde kişisel bagaj muafiyetlerinin bulunduğunu hatırlatan Deniz, gümrük vergisi, özel tüketim vergisi veya KDV ödemeden kişi başına taşınabilecek eşyaların azami değerinin 260 Euro, ayrıca 40 adet sigara ve bir litre alkol olarak belirlendiğini kaydetti.