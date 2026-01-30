Krizlerle dolu bir süreç var

Fileleftheros gazetesi, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Avrupa Konuları Müsteşarı Marinela Rauna ile birlikte, Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı dış politika ve genişleme konularındaki önceliklerini Avrupa Parlamentosu Dış ilişkiler Komitesi (AFET) önünde anlattı-ğını yazdı.

Habere göre, Kombos, AB’nin özerkliğinin gerekliliğinden söz ederek, izolasyonun bir seçe-nek olmadığından bahsetti. Birbirine bağlı, giderek büyüyen ve etkileri artan krizlerle dolu bir dönüşüm çağında yaşandığını kaydeden Kombos, her şeyin kümülatif bir etkisinin olduğunu, politikleştiğini ve artık normal diye bir şey kalmadığını söyledi. Kombos, bunun artık gerçeklik olduğunu ve dünyayı olduğu gibi kabul etme yükümlülüğe sahip olduklarını ifade etti.

Ukrayna meselesinden de söz eden Kombos, bu konunun önceliklerin merkezinde yer aldığına dikkati çekti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin saldırı altında bulunduğunu kay-deden Kombos, Güney Kıbrıs’ın da bunu çok iyi anladığını savundu.

Kombos açıklamaları çerçevesinde Gazze ve Orta Doğu meselelerinden de söz etti.

Habere göre, AB Konuları Müsteşarı Marinela Raouna ise konuşmasında AB'nin genişlemesi ve AB-Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerden bahsetti.