Faturalar kabarıyor

Kıbrıs adasında yağışlı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, vatandaşlar ısınmak için çoğunlukla elektrikli soba ve klima kullanıyor. Ancak ısınmanın bedeli oldukça pahalıya patlıyor. Vatandaşlar, yüksek faturaların bütçelerini zorladığını belirtirken, neredeyse günlük hale gelen kesintilerinin yaşamı olumsuz etkilediğini dile getiriyor. Vatandaşlar, hem kesintilerin sona erdirilmesini hem de kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesini talep ediyor.

İlkay Gökçebel

“Soğuk kış günlerinde klima ile ısınıyoruz. Son elektrik faturamız 4-5 bin lira civarında geldi. Bu elektrik faturaları aile bütçemizi olumsuz etkiliyor. Faturalarımızı düzenli ödüyoruz ancak her gün elektrik kesintileri yaşıyoruz. Yağmur olduğunda da, rüzgâr estiğinde de elektrikler kesiliyor. Bu elektrik kesintilerinin sona ermesi için gerekli çalışmaları yapmalarını istiyoruz. Mevcut sistem maalesef yürümüyor.”

Osman Hürelli

“Soğuk havalarda elektrik ile ısınıyoruz. Son faturam 3 bin 500 lira civarında geldi. Bu faturalar bütçemizi etkiliyor ancak idare etmeye çalışıyoruz. Elektrik kesintilerine karşı 30 yıl önce aldığım jeneratörümü kullanıyorum. Elektrik kesintileri için yetkililer bir çözüm üretmiyor ve çözüleceğine de inancım kalmadı. Bunların her şeyi yalan. Şimdiki bu yönetimle hiçbir şey olmaz. Rum tarafındaki gibi güneş enerji santralleri kurulmasını ve bu sorunun ortadan kalkmasını istiyoruz.”

Kürşat Çolak

“Bu soğuk kış günlerinde elektrik kullanarak ısınıyoruz. Son elektrik faturamız 6 bin 500 lira civarında geldi. Bu faturalar bütçemizi bir derece etkiliyor. Faturalarımızı düzenli ödüyoruz ancak elektrik kesintileri bizleri sıkıntıya sokuyor. Kesintiler nedeniyle elektrikli cihazlarımız zarar görüyor. Elektrik sorunu Türkiye ile enterkonnekte olunarak ya da güneş panelleri kurularak çözülebilir. Diğer yandan Esentepe’de kalıyorum ve elektrik santrali nedeniyle ölüyoruz. Kanser oluyoruz ve buna bir çözüm istiyoruz. Bunun devletin önündeki en önemli işlerden biri olduğunu düşünüyorum ve yakın zamanda çözüleceğine de inanıyorum.”

Hanife Tamgümüş

“Güneş enerjisi taktırdık ve faturamız yüksek gelmiyor. Bin 500 lira elektrik faturası ödedim. Elektrikler kesildiği zaman hayat duruyor. Elektrik kesintileri nedeniyle 4 yıllık buzluğum yandı. Kesintilerin artık yaşanmamasını istiyoruz ancak çözüleceğine yönelik pek bir inancımız kalmadı.”

Mustafa Işık

“Elektrikli soba ile ısınıyoruz ve son gelen elektrik faturamız 10 bin TL civarındaydı. Elektrik ucuz değil ancak hayatımızın en önemli parçası olduğu için kullanmak zorundayız. Sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor, cihazlar zarar görüyor. İlgili mercilerin bu sorunun üzerine ciddi bir şekilde gitmesi gerekiyor. Yan tarafımızdaki güney komşumuzda böyle bir sorun yok.”

Kemal Toprak

“Soğuk günlerde klima ile ısınıyoruz. Elektrik faturamız 8 bin 500 lira civarında geldi. Sürekli olarak kesintiler yaşıyoruz. Asgari ücret artıyor, elektrik fiyatları yükseliyor. Benim iki bacağım protez, iki çocuğum üniversitede, bir çocuğum da ilkokulda okuyor. Aldığım para giderlerimize yetmiyor. Biraz da durumu iyi olmayanları düşünerek hareket etmelerini istiyoruz.”

Halil Zurnacıoğlu

“Evime merkezi ısıtma kurdum ve gaz ile ısınıyorum. En son gelen elektrik faturam 115 TL’ydi çünkü güneş panellerim var. Elektrik kesintilerine karşı da otomatik olarak devreye giren bir jeneratörüm var ve kesintilerden şahsen etkilenmiyorum. Yıllardır süren elektrik sorununun çözüleceğine pek bir inancım yoktur çünkü sorun çözmekten çok hamma humma yeme derdindedirler.”

Mehmet Paşa

“Soğuk kış günlerinde gazlı soba ile ısınıyoruz. Elektrik faturaları 6-7 bin lira geliyor ve bu faturalar aile bütçemizi olumsuz yönde etkiliyor. Elektrik kesintilerini Mesarya bölgesinde neredeyse gecede iki defa yaşıyoruz.”

Hasan Mesutoğlu

“Soğuk havalarda elektrik pahalı olduğu için gaz ile ısınıyoruz. Elektrik faturaları bütçemizi olumsuz yönde etkiliyor. Elektrik faturamızı düzenli olarak ödüyoruz ancak kesintilere maruz kalıyoruz. Elektrikler kesildiği zaman perişan oluyoruz. Herkes gibi biz de zorluklar yaşıyoruz. Bu elektrik sorunu Türkiye’den kablo ile elektrik projesinin hayata geçirilmesiyle ya da ülkede kurulacak güneş panelleri ile çözülebilir ancak böyle bir faaliyetin olacağına inancım kalmadı.”