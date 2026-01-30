Çalışmalarda sona gelindi

Lefkoşa’da bulunan Metehan geçiş noktasındaki genişletme projesinin sonuna gelinmesi vesilesiyle tören düzenlendi.

Törene, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Başkanı Khassim Diagne, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ve Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelaou katıldı.

Törend ayrıca Teknik Komitelerin Rum ve Türk Kıbrıslı Koordinatörleri, Geçiş Noktaları Teknik Komitesi Eş Başkanları, BM İyi Niyet Misyonu, UNFICYP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Avrupa Birliği temsilcileri de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Khassim Diagne, projenin tamamlanmasına yaklaşılması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín adına açıklamalarda bulundu. Diagne, “Şahit olduğumuz genişletme çalışmaları, adanın en işlek kavşağında bağlantıyı ve güvenliği artırmak için her iki yönde de iyileştirilmiş trafik şeritlerini, bir yaya koridorunu ve aydınlatmayı içeriyor” dedi. Açıklamada, etkinliğin günlük hayatın kolaylaştırılmasına yönelik iş birliği ve güven artırıcı önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UNDP tarafından Geçiş Noktaları Teknik Komitesi ile yakın koordinasyon içinde uygulanan uzun zamandır beklenen proje, geçiş noktasının altyapısını ve kapasitesini iyileştirmeyi, topluluklar arasında hareketliliği ve teması artırmayı amaçlıyor.

