Noktayı koydu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir sonraki genişletilmiş toplantının "koşullar olgunlaştığında" yapılacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Yerapetridis, "bugün önümüzde bulunan güven artırıcı önlemlerle ilgili konularda somut gelişmeler olduğunda yeni bir toplantı yapılacak" dedi.

Kıbrıs meselesinin Guterres'in gündeminde çok üst sıralarda yer aldığını ve uluslararası meşruiyete zarar veren bir mesele" olduğunu söyleyen Yerapetridis "Hem Kıbrıs'ın hem de uluslararası güvenliğin yararına olacak bir çözüm bulunması önemlidir" dedi.

Yunanistan’ın, diğer garantör güçler Türkiye ve Birleşik Krallık’la birlikte, Kıbrıs sorunuyla ilgili genişletilmiş bir toplantı düzenlenmesi halinde bu toplantıya katılacağını, ancak böyle bir toplantı için henüz koşulların olgunlaşmadığını ifade eden Yunanistan Dışişleri Bakanı “güven artırıcı önlemler konusunda sonuçlara ihtiyacımız var" dedi.

Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in iki toplum lideriyle gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Yerapetridis, yeterli ilerleme olmamasından yakındı.

Yerapetridis, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs sorunu konusunda kaydedilen ilerlemenin yetersizliğinden ‘ciddi şekilde rahatsız olduğunu’ savundu.

Guterres’in "Kıbrıslı liderlerin güven artırıcı önlemler çerçevesinde iki toplum arasındaki yaşamı kolaylaştırmak için acilen adımlar atmaları gerektiği" yönünde uyarı yaptığını söyleyen Bakan Yerapetridis, bu konuda adım atılmaması halinde genişletilmiş toplantının yapılmaması konusunda her iki lidere de mesaj gönderdiğini iddia etti.

