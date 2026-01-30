‘Yolunu dahi bilmem’

Suna ERDEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni (KSTÜ) kapsayan sahte diploma soruşturması kapsa-mında yargılanan UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal’ın polisteki ilk beyanında okula kayıt yaptırmadığını, derslere hiç gitmediğini, hatta üniversitenin yerini dahi bilmediğini söylediği akta-rıldı. Sanığın, konumundan dolayı adının sahte diploma soruşturmasına karıştırıldığını öne sürdüğü açıklandı.

KSTÜ’de başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan sanık Fatma Ünal dün yeni-den Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ve sanık Avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Meselenin tahkikat memuru Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Polis Çavuşu Bilger Koral, iddia makamının tanığı olarak dinlendi.

Koral, 26 Şubat 2024’te üniversite adına yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını anımsattı. Polis, sahte diploma soruşturması kapsamında tespit edilen sanıklardan Fatma Ünal’ın 2021-2022 Eğitim Yönetimi Ve Denetimi tezli yüksek lisans bölümünden derslere ve sınavlara katılmadan sahte not girişleri yapılarak, diploma aldığını açıkladı. Koral, sanığın adına sahte olarak düzenlenen tezi de üniversitede tedavüle sürdüğünü tespit ettiğini ifade etti. Polis, Ünal’ın muhasebeden yapılan incele-mede Ünal’ın okula hiç ücret ödemediğini de belirlediklerini açıkladı.

Ben o okula kayıt yaptırmadım

Tanık polis, yapılan tespit üzerine Ünal hakkında tutuklama emri alındığını, 4 Temmuz 2024’te ülkeye giriş yapınca Mali Şube’ye cep edildiğini kaydetti. Polis, Ünal’ın avukatıyla şubeye geldiğini, ilk beya-nında “Ben o okula kayıt yaptırmadım, hiç gitmedim. Ne derse girdim ne de tez yazdım, okulun yerini dahi bilmiyorum. Konumumdan dolayı adımı bu olaya karıştırdılar” dediğini aktardı.

Serdal Gündüz’ün ifadesine de değinen Koral, Ünal’ın diploma ve teziyle ilgili yazışmalardan söz etti. Koral, Gündüz’ün üniversite çalışanlarına “Ünal’ın diploması basıldı mı?” diye sorduğunu aktardı.

Tanık polis Koral, Ünal’ın üniversiteden aldığı belgeler dahil 20 emareyi mahkemeye sundu.

Mahkeme; tahkikat memurunun dinlenmesine devam edilmek üzere duruşmanın 2 Şubat Pazartesi gününe ertelenmesine emir verdi.