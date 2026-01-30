Sertifikalar verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen “Kadına Yönelik Mesleki Eğitim ve Sosyal Destek Hizmeti Projesi” kapsamında, Sadrazamköy ve Tepebaşı böl-gelerinde düzenlenen kurslara katılan kadınlar eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak ve geleneksel Kıbrıs el sanatlarını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında; Sele-sepet-sesta, Koza işi, Karpaz Dokuma Sanatı ve Balık Ağı Örücülüğü alanlarında eğitim alan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, beş yıldır adanın birçok böl-gesinde bu projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, kadınların ortaya koyduğu el emeği ve göz nuru ürünlerin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, “Hükümetimiz gençlerimizin, kadınlarımızın, özel ihtiyaçlı bireylerin ve yaşlılarımızın her zaman yanındadır. Bu kesimlere yönelik projelerimiz ve desteklerimiz artarak devam edecektir. Kadın-larımıza prim desteğini hiçbir zaman esirgemedik. Çalışma hayatına girdikleri andan itibaren 5 yıl sü-reyle yüzde 100 prim desteğini bakanlık olarak üstlendik ve üstlenmeye devam edeceğiz” dedi.

Bir sonraki projenin Gazimağusa Maraş bölgesinde devam edeceğini açıklayan Hasipoğlu, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.



