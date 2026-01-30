Avrupa’ya açılacak

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ankara’da bir araya geldi.

Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası tanıtımına yönelik yürütülen çalışmalar, turizmde sürdürülebilir planlama hedefleri ve kültürel iş birlikleri ele alındı.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, Türkiye’de büyük başarı elde eden Ada Kıbrıs Tanıtım Kampanyası oldu. Ada Kıbrıs kampanyasının İngiltere, Almanya ve Polonya’da da hızlı bir şekilde başlatılması yönünde çalışmaların başlatılacağı ifade edildi.

Kampanyanın Türkiye genelinde artırılarak devam etmesi, ulusal televizyon kanallarının yanı sıra dijital medya ve sosyal medya platformlarında daha yoğun şekilde tanıtımının sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Görüşmede ayrıca, KKTC turizmi için hazırlanan Master Plan hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Planın yakından takip edilmesi, güncel gelişmelere göre revize edilmesi ve sürdürülebilir bir anlayışla uygulanmasının önemi üzerinde duruldu.

Kültürel alandaki iş birlikleri kapsamında ise Beypazarı'nda bir Kültür Evi Restorasyonu yapılması ve bu merkezde Kıbrıs Türk kültürünün tanıtılması konusu ele alındı.

Projenin, Kıbrıs Türk kültür mirasının yaşatılması ve uluslararası alanda görünürlüğünün artırılması açısından önemli bir adım olacağı belirtildi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile turizm ve kültür alanındaki güçlü iş birliğinin her geçen gün daha da pekiştiğini belirterek, “Ada Kıbrıs markasını hem bölgemizde hem de Avrupa’da daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Görüşme, iki ülke arasında turizm, kültür ve tanıtım alanlarında yürütülecek ortak projelerin artırılması yönünde fikir birliğine varıldı.

