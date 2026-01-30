CTP tek başına iktidar olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, partinin hem yerel hem de erken genel seçimlere hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, mevcut yönetime yönelik eleştirilerde bulundu.

“İnanıyorum ki bu yıl CTP tek başına iktidara gelecek, yıkımı durduracak ve karanlığı dağıtacak” diyen İncirli, yaşanmakta olduğunu belirttiği yıkımı durduracak gücün CTP olduğunu söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Sıla Usar İncirli, partinin Gazimağusa İlçesi’ne bağlı İnönü Ocak Örgütü tarafından düzenlenen “Sosyal Buluşma” etkinliğine katılarak Mesaryalılarla bir araya geldi.

İnönü Ocak Örgütü binasında gerçekleştirilen etkinliğe; Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, milletvekilleri, CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, ilçe ve bölge yöneticileri ile yurttaşlar katıldı.

CTP’lilerin bir araya gelmesinin dostluk ve kardeşliği her zaman güçlü bir bağ haline getirdiğini belirten İncirli, Mesarya bölgesinin CTP açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. “Bu köylerde CTP’lilerin çok evi vardır ve bu evler bizlere her zaman açıktır” diyen İncirli, partililerin her zaman birbirine ve halka sahip çıktığını söyledi.

CTP’nin kapılarının her zaman halka açık olduğunu ifade eden İncirli, partinin büyüyerek ve güçlenerek bugünlere geldiğini kaydetti.

Hükümet erken seçimden kaçıyor

Erken seçim çağrısını yineleyen İncirli, hükümetin erken seçimden kaçtığını savunarak, “Adına ‘hükümet’ denilen bu yapı erken seçim tarihini vermekten kaçıyor. Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı; her gün birden çok rezaleti memleketin üzerine yağdırıyorlar” ifadelerini kullandı.

İncirli, yolsuzluklar, usulsüzlükler, rüşvet ve hukuksuzluk iddialarına işaret ederek, “İçlerinde halkı düşünen de yoktur” dedi.

