Mesleğe ilk adım atıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, dün saat 11.00’de Eczacılık Fakültesi Yeşil Salon’da öğrenciler için yemin töreni düzenledi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, DAÜ Eczacılık Fakültesi öğrencisi Şahnaz Gökel ve Müzisyen Yüksel Günay Bilgeer tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Törende, M. Pharm. Programı birincisi Yelda Demirkap ve Pharm. D. Programı birincisi Ailin Kor, 2025–2026 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları adına konuşma yaptı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç törende yaptığı konuşmada, Eczacılık Fakültesi mezunlarının yalnızca mesleki bilgiyle değil, etik değerler, sorumluluk bilinci ve insan hayatına dokunmanın bilinci ile yetiştiklerini vurguladı.

Kılıç, mezunların bu yeminle meslek hayatlarına resmen başladıklarını ve bundan sonraki her adımda DAÜ’nün değerlerini ve etik duruşunu temsil edeceklerini ifade ederek, mezunlara başarı, sağlık ve onurla dolu bir meslek hayatı diledi.

Uzun soluklu bir akademik yolculuk

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan ise konuşmasında, eczacılık eğitiminin yalnızca bir mezuniyet süreci değil yoğun emek, disiplin ve fedakârlık gerektiren uzun soluklu bir akademik yolculuk olduğunu kaydetti.

Törene katılamayan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ise mezunlara hitaben gönderdiği mesajında, mezunların bugün edecekleri yeminle insan hayatına dokunacak büyük bir sorumluluğu üstleneceklerini belirtti.

Teşekkür belgeleri takdim edildi

Konuşmaların ardından, Güz Dönemi Mezuniyet Poster Sunumları’nda dereceye giren öğrenci ve danışmanlarına, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Ali Öztüren ve DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Tören’de, mezunların eğitimleri süresince yaşadıkları anılardan oluşan özel bir fotoğraf sunumu yapılarak, tüm mezunlara yemin belgeleri takdim edildi.

Program, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Jale Yüzügülen’in mezunlara Eczacılık Yemini’ni okutmasıyla sona erdi.



