İki kız öğrenci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü yakınlarındaki ormanlık alanda yollarını kaybetti.
Üniversite, öğrencilerin bulunması amacıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yardım talebinde bulundu.
Talep üzerine hızla olay yerine intikal eden Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüğü ekipleri, yü-rüttükleri arama-kurtarma çalışmaları sonucunda kayıp öğrencileri uçurum ortasında bulundukları yerden güvenli şekilde kurtardı.
Ekipler kurtardı
Yollarını kaybeden iki öğrenci, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü yakınlarındaki uçurumun ortasında bulundu
