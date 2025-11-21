Karar için 5 ay bekledi

Suna ERDEN

Gönyeli’de trafik denetimini fark edince içerisinde uyuşturucu paketlerinin olduğu çantayı yola atan Nijeryalı Chisom Stephen Onuchuwo hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “22 gram hintkeneviri alma ve tasarrufu” suçlarından yargılanan sanık 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Uyuşturucu maddenin türü, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyması lehine hafifletici faktör olarak dikkate alındı.

Soruşturmanın ardından cezaevine gönderilen, 5 ayı aşkın süredir tutuklu yargılanmayı bekleyen sanık

hakkında verilen kararı ağır ceza heyeti başkanı okudu.

Başkan, polisin 21 Haziran 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında Yenikent’te Şehit Hilmi Mustafa Sokak’ta seyreden bir araçtan çanta atıldığına dair bilgi aldığını söyledi.

Başkan, yapılan soruşturma ve incelenen kamera görüntülerinin ardından içerisinde 22 gram 940 miligram hintkeneviri olan çantayı atan şahsın, sanık olduğunun tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Başkan, sanığın 8 Temmuz tarihinde avukatı aracılığıyla polise, teslim olduğunu ifade etti. Heyet Başkanı, sanığın yapılan soruşturmanın ardından 11 Temmuz’da yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti.

Başkan, sanığı kendi ikrarı, olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin hintkeneviri türü uyuşturucu olduğunu ifade ederek, en hafif uyuşturucu türleri arasında olup ceza takdirinde bu husus sanık lehine değerlendirildiğini söyledi.

Başkan, uyuşturucu maddenin türü miktarını, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı.

Ağır ceza heyeti başkanı; tüm olgular ışığında sanığı 9 ay süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

