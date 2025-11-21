Silah tüccarları cezaevinde

Suna ERDEN

Özel Soruşturma Şube Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Siper Operasyonu” kapsamında tutuklanan H.A. ile Y.S. dün yeniden Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Toplam 19 tabancayla yakalanan H.A. ile suç ortağı Y.S. bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi. Zanlıların ifadelerinde silahları Lefkoşa’da tanımadıkları bir kişiden teslim aldıklarını öne sürdükleri açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, soruşturmanın 31 Ekim 2025 tarihinde Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak başlatıldığını belirtti.

Polis, aracında Güney Kıbrıs menşeli 2 adet av fişeği bulunarak Girne’de tutuklanan H.A.’nın telefonunda yapılan incelemede elde edilen bulguların soruşturmayı genişlettiğini aktardı.

Polis, zanlının telefonunda yapılan teknik inceleme sonucunda, tabancaları ülkeye yasa dışı yollardan ithal ettiğini, saklanmasına ilişkin Akçay’da sakin Y.S. ile yazışmalarının tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru; elde edilen bu bilgilerin ardından alınan 1 Kasım 2025 tarihinde Güzelyurt’ta H.A.’ya ait MJ19EXK plakalı Ford Transit marka araçta arama gerçekleştirildiğini kaydetti.

Polis, araç içerisinde 11 adet 9 mm tabanca, 11 adet tabanca şarjörü ve 9 adet canlı mermi bulunduğunu aktardı.

Silahları Lefkoşa’da bir şahıstan teslim aldılar

Polis, yapılan tespitler sonrasında Y.S.’nin de olayla bağlantılı olarak aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 19 gün ek süre alındığını ifade etti. Polis, ek tutuklama süresi içerisinde yapılan soruşturmada Güzelyurt'ta kullanılmayan su kuyusu içerisinde 8 adet daha hasar almış tabanca ele geçirildiğini açıkladı. Polis, H.A.’nın ifadesinde silahları arabasının makine kısmında taşıdığını, bu nedenle plastik kısımlarının erdiğini söylediğini açıkladı. Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlıların Metehan bölgesinde bir iş yerine bir şeyler bırakırken görüldüğünü belirtti.

Polis memuru; Y.S’nin tabancaları zanlı H.A ile birlikte kendisine ait araçla Lefkoşa’da tanımadıkları bir kişiden teslim aldıklarını aktardı.

Polis, yapılan araştırma sonucu emare alınan tabancaların, son günlerde ülkede meydana gelen kurşunlama olaylarıyla bağlantısının tespit edilmediğini açıkladı.

Soruşturma 19 gün sordu

Polis, 19 gün süren soruşturma kapsamında birçok kameranın ve zanlıların cep telefonlarının incelendiğini açıkladı.

Zanlı H.A’nın Güney Kıbrıs ve KKTC, Y.S’nin ise KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu kaydeden polis, serbest kalmaları halinde kaçma ihtimalleri olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlıları tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.