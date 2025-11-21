Soruşturma genişledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 buçuk kilo uyuşturucu mad-de ile yakalanan N.O.H. ve S.C.Ö., ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, uyuşturucu maddelerle ilgili analiz sonuçlarının henüz gelmediğini ve maddelerin kaynağının araştırılmasının sürdüğünü açıkladı.

Polis memuru Sadi Sadisönmez, mahkemede olguları ayrıntılı şekilde aktardı. Polis, 16 Kasım’da saat 22.10’da zanlı N.O.H.’nin kullanımındaki aracın Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafın-dan Gazimağusa’da durdurulduğunu söyledi. Polis, araçta yapılan aramada bagaj kısmında be-yaz poşet içerisinde, koli bantlarıyla sarılı yaklaşık bir kilo metamfetamin türü uyuşturucu mad-de ele geçirildiğini anımsattı. Polis, zanlının olay yerinde yakalanarak soruşturma kapsamında Cürümleri Önleme Şubesi’ne teslim edildiğini belirtti.

Sadisönmez, saat 03.50 civarında Yeniboğaziçi’nde zanlı S.C.Ö.’nün şüpheli hareketleri nede-niyle polis tarafından durdurulduğunu anlattı. Sadisönmez, zanlının polis görünce çantayı atarak kaçmaya çalıştığını, ancak yakalanıp olay yerine çağrılan Adli Şube ekiplerine beyaz çanta ile teslim edildiğini ifade etti. Polis, çantada yapılan incelemede, vakumlu poşetler içinde yaklaşık bir buçuk kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kaynağının araştırıldı-ğını ve laboratuvar analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek, zanlıların tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti. Mahkeme; N.O.H.’nin 5 gün, S.C.Ö.’nün ise 8 gün tutuklu kalmasına karar verdi.