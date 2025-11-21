Tutuklu yargı  kararı verildi

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı civarından Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı bir şekilde geçiş yaptıkları esnada yakalanan ve üzerlerinde 300 gram sentetik cannabionid (bonzai) uyuşturucu madde bulunan İ.K. (E-19) ve E.B. (E-51) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar “uyuşturucu madde ithali ve askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı. Birçok suçtan sabıkaları ve askıda davaları olan zanlılar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru; zanlıların 12 Kasım 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da, Yiğitler Burcu Parkı civarında ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları esnada görevli askerler tarafından yakalandıklarını söyledi. Polis, askerler tarafından yakalanan zanlıların polis ekiplerine teslim edildiğini, yapılan üst aramalarında ise yaklaşık 300 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru; zanlıların sorgulamalarında suçlarını kabul ettiklerini, kendilerini yönlendiren bir şahsın talimatı üzerine Güney Kıbrıs’a geçtiklerini, orada tanımadıkları bir kişiden uyuşturucu maddeyi teslim aldıklarını ve ülkeye yasa dışı yollardan geri döndüklerini itiraf ettiklerini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ancak onları uyuşturucu almaya yönlendiren şahsın arandığını, emarelerle ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti. Polis, İ.K.’nin sirkat, mülke tecavüz, askeri yasak bölgeyi ihlal, mahkeme emrine riayetsizlik suçlarından sabıkası ve benzer suçlardan askıda davası olduğunu söyledi. Polis, E.B.’nin ise askeri yasak bölgeyi ihlal, sirkat suçlarından askıda davası olduğunu kaydetti. Polis, zanlıların serbest kalmaları halinde aranan şahsa etki edebileceklerini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlıların 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

