Kudüs anlaşmasını savundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Türkiye’nin Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasında yapılan üçlü görüşmeye gösterdiği tepkiye yanıt verdiği bildi-rildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın üçlü ve çok taraflı görüşmeleri pozitif gün-dem çerçevesinde gerçekleştirmesinin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan üçlü görüşmesine gösterdiği tepkiye yanıt olduğunu yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in, Türkiye’nin iş birliğinde yer almamasının kendi sorumlu-luğunda olduğunu ve Kıbrıs sorunu ile diğer konulara dair gereken koşullar oluşursa, o zaman Türkiye’nin de bu iş birliğine katılabileceğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, 10’uncusu gerçekleştirilen başarılı bir üçlü zirveyi ta-mamlayarak adaya döndüğünü ve bu görüşmenin 10’uncu kez yapılmasının, bölgede "çok sayıda tahrik bulunan bu zorlu dönemde, iş birliğinin ne kadar sağlam olduğunu ispatladığını" belirtti.

Hristodulidis, üç ülke arasındaki iş birliğinin özellikle enerji, savunma ve güvenlik alanlarında güçlendirilmesini savunduğunu ve görüşmede uzlaşılan şeylerin hemen hayata geçirilmesi için harekete geçtiklerini ifade etti.

Rum Yönetimi’nin pozitif gündem zemininde çalıştığını dile getiren Hristodulidis, bölge ülkeleriyle Türkiye'den kaynaklanan nedenlerle değil, güvenlik ve iş birliği koşulları oluşturulmasına yönelik olumlu bir yaklaşım çerçevesinde bir araya geldik-lerini söyledi.

Habere göre Hristodulidis, Türkiye’nin bu iş birliğine katılamayışının "kendinden kaynaklandığını; iyi komşuluk ilişkileri ile iş birliğine saygı duymayarak, kendi yak-laşımını dayatmaya ve diğer ülkelere kendi görüşlerini empoze etmeye çalıştığını" ileri sürdü.

Bunun "kabul edilemez" olduğunu savunan Hristodulidis, en kısa zamanda Kıbrıs sorununda da koşulların oluşmasını ve Türkiye’nin de katılımının sağlanmasını umut ettiğini kaydetti.

Hristodulidis, Türkiye medyasında yer alan, Siber Güvenlik Mükemmeliyet Merke-zi kurulmasına ilişkin ortak açıklamaya dayanılarak Güney Kıbrıs'ta İsrail üssü ku-rulduğuna dair haberlere yanıt vererek, "Kıbrıs'ta bu tür yaklaşımlara sadece Türki-ye’nin sahip olduğunu" ve Siber Güvenlik Merkezi'nin tamamen iş birliğine dayalı bir yapıya sahip olduğunu, bölgedeki tüm ülkeleri ilgilendiren ortak zorluklara çö-züm bulmayı amaçladığını belirtti.