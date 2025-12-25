Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, KKTC’deki asgari ücretin yukarı yönlü baskılan-masını kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Arhun, “Ücretler ne kadar yükselirse üretim o kadar geriye gidiyor. Çünkü, biz ücretler yükselince, rekabet edemiyoruz.” dedi.

İşverenler Sendikası dün düzenlediği basın toplantısında, yeni asgari ücret belirlenmeden önce sendi-ka tarafından yapılan temel gıda maddeleri fiyat araştırmasının sonuçlarını açıklayıp, değerlendirme-lerde bulunuldu.

Sendika Başkanı Metin Arhun, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu tarafının asgari ücreti yukarıya doğru baskıladığını iddia ederek, KKTC’deki asgari ücretin, bazı Avrupa ülkelerine göre yüksek olduğu-nu belirtti.

Arhun, asgari ücretin "geçim ücreti" değil de "en düşük ücret" olduğunu ve her evde en az 2-3 asgari ücretli olduğuna işaret etti.

KKTC’deki asgari ücretin, Avrupa'da 14. sıraya yükseldiğine işaret eden Arhun, asgari ücret söz konusu olduğunda, toplam ürün fiyatlarının değil, temel tüketim madde fiyatlarının karşılaştırılması gerektiği-ni kaydetti.

Metin Arhun; Güney Kıbrıs, Polonya, Portekiz ve bazı ürünlerde İngiltere’deki fiyatlarla karşılaştırdıkla-rı KKTC’deki temel tüketim maddelerin fiyatlarının, diğer Avrupa ülkelerinden daha pahalı olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi. Arhun, “Ücretler ne kadar yükselirse üretim o kadar geriye gidiyor. Çünkü, biz ücretler yükselince, rekabet edemiyoruz.” dedi.

Arhun bugün KKTC’de bulunan 80 bin yabancı uyruklu işçinin Güney Kıbrıs'a geçemediğinden oradan alışveriş yapamadığına işaret ederek, Güney Kıbrıs'tan alışveriş yapan kişilerin asgari ücretliler olmadı-ğını iddia etti. Arhun, sektörel düzenleme yapmadan, asgari ücretin daha fazla yükseltilmemesi gerek-tiğini ve hayat pahalılığı oranının asgari ücretin belirlenmesinde etkili olmaması gerektiğini kaydetti.



