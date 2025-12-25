Uygulamalı gösterdi

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleri; asgari ücret olan 44 bin 546 Türk Lirası ile Lefkoşa'da bir markette alışveriş yaptı. Hür-İş Başkanı ve üyeleri, alışverişin ardından market önünde açıklama yaptı.

Serdaroğlu, 6 yaş ve 12 yaş olan iki çocuklu 4 kişilik bir asgari ücretli aileyi düşünerek alışveriş yaptıklarını belirtti.

Ahmet Serdaroğlu, markete gelmeden önce 4 kişilik bir ailenin ev kirası, elektrik, su gibi ev giderlerinin de ödediğine işaret etti.

Serdaroğlu, ev kirası için 20 bin TL, elektrik için 3 bin 500 TL, su için bin 500 TL, giyim için 8 bin TL, akaryakıt ya da ulaşım ücreti için 4 bin TL, ilaç ve sağlık giderleri için 5 bin TL, sosyal aktivite için 4 bin TL ve diğer vergi-ödenekler için 5 bin TL olmak üzere toplam 51 bin TL'lik bir harcamanın söz konusu olduğunu söyledi.

Serdaroğlu; alışverişte, temel gıda, kahvaltılıklar, temizlik ve hijyen ürünleri ve içecekler aldıklarını ancak balık, bal, şehriye gibi bazı temel gıda ürünlerini de alamadıklarını söyledi.

Bunları ödedikten sonra bir asgari ücretli ailenin elinde hiçbir şey kalmadığını kaydeden Serdaroğlu, dört kişilik bir aileyi dikkate alarak yaptıkları market alışverişinde alabildikleri ürünleri paylaştı.

Un, şeker, tuz, pirinç…

Serdaroğlu; un, şeker, tuz, pirinç, makarna, bakliyat, sıvı yağlar, salça, çay, kahve, süt, peynir, yumurta, zeytin, tereyağı, reçel, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, sabun, şampuan, diş macunu, tuvalet kağıdı, hijyenik ped, su, süt ve meyve suları olmak üzere toplamda 8 bin 428 TL tutan yaklaşık 50 ürün aldıklarını kaydetti. Serdaroğlu, dört kişilik bir ailenin bu aldıkları ürünlerle aylık tüketimlerini değil günlük ve haftalık tüketimi karşılayabildiğini vurguladı.

Üç somun ekmek 60 TL

Marketten aldıkları bazı ürünlerin fiyatlarını da paylaşan Serdaroğlu, üç somun ekmek 60 TL, bir kilo dana eti bin 106 TL, bir paket bebek maması bin 299 TL, bir paket bebek bezi 313 TL, 5 lt bir şişe su 30 TL, hellim 469 TL, zeytin 309 TL, iki kilo domates 281 TL, bir kilo salatalık 198 TL, bir kilo kabak 89 TL, 500 mg zeytinyağı 469 TL, çamaşır makinesi deterjanı 200 TL, 1 paket tuvalet kâğıdı 129 TL, 1 paket hijyenik ped 98,50 TL olduğunu söyledi.

Yoksulluk sınırı 95 bin Türk Lirası

Açlık ve yoksulluk sınırlarıyla ilgili sendikanın yaptığı araştırma ve hesaplamaları paylaşan Serdaroğlu, bugün itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 44 bin 19 Türk Lirası, yoksulluk sınırının ise 95 bin Türk Lirası olduğunu söyledi.

Ahmet Serdaroğlu, şu anda aylık net asgari ücretin 44 bin 546 Türk Lira olduğunu, bu miktarının Euro döviz cinsinden karşılığının ise 878 Euro olduğunu belirtti. Serdaroğlu, "Önemli olan rakam değildir, önemli olan bu 44 bin 546 TL ile ne alınabildiğidir” dedi.