Tahliye yolu açıldı

Bafra Turizm Yatırım Bölgesi Pis Su Arıtma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi’ne ilişkin çalışma raporunun sahtelenmesiyle ilgili Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak, 4 yıl hapse mahkum edilen iş insanı Tekin Arhun’un istinaf başvurusunda karar açıklandı.

Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20 Ağustos tarihli kararının ardından cezayı fazla bularak Yüksek Mahkemeye başvuran Arhun’un cezası 4 yıldan 2 yıla indirildi. 2024 yılı Nisan ayından beri cezaevinde bulunan Arhun’un şartlı tahliyeden yararlanarak, kısa sürede serbest kalması bekleniyor.

Ne olmuştu

Evrak sahteleme suçundan 2014 yılında yargılanmak üzere teminata bağlanan Arhun hakkındaki dava 2024 yılı Nisan ayında başlamıştı. Arhun davanın başlamasıyla birlikte itham edildikten sonra cezaevine gönderilmişti. Ağır cezada gerçekleştirilen uzun soluklu duruşmaların ardından davanın kararı 20 Ağustos 2024’te açıklanmıştı.

Ağır Ceza Mahkemesi; evrak sahteleme suçundan yargılanan Tekin Arhun’u sahte resmi belge düzenleme ve sahte belgeyi tedavüle sürme suçlarından mahkûm ederek 4 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme; kararında Arhun’un temin ettiği çalışma belgesini sahtelediğini ve bu belgeyi adaleti yanıltmak amacıyla mahkemeye sunduğunu belirtmişti.

Karar sonrası açıklama yapan Tekin Arhun’un avukatı, mahkûmiyet kararına karşı istinaf yoluna başvuracaklarını bildirmişti.

