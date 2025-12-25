Sevinçten ağladı

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen narkotik denetiminde, ülkeye uyuşturucu madde ithal ettiği tespit edilen 25 yaşındaki Almanya uyruklu Maja Leonie Dolezych hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Tutuklu yargılanmak üzere 7 Kasım 2025 tarihinde cezaevine gönderilen sanık, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 3 ay hapse mahkûm edildi. Son 54 gündür yargılanmayı bekleyen sanık, kararın ardından annesine sarılarak, sevinç gözyaşları döktü.

Kararı okuyan mahkeme başkanı; olayın 30 Ekim 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Başkan, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin kontroller sırasında, dedektör köpek Pamir’in Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan sanığa tepki verdiğini ifade etti.

Mahkeme başkanı, sanığın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 31 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü madde ve 5 adet kırık hap içeren bir öğütücünün tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı. Başkan, sanığın soruşturma kapsamında tutuklu kaldıktan sonra 7 Kasım 2025 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti. Uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlarının artış gösterdiğine değinen Başkan, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Başkan, ancak her davanın kendine has olguları olduğunu belirterek, sanığın genç ve sabıkasız olduğunu, davasını kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu, ülkesinde başarılı bir genç olduğunu ve 54 gündür tutuklu beklediğini söyledi. Mahkeme başkanı, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 3 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

