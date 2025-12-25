Bu yıl evdeyiz

Ömer KADİROĞLU

Ekonomik sıkıntıların arttığını belirterek, yılbaşı akşamını evde geçireceğini açıklayan vatandaşlar, eskiden olduğu gibi eğlenceye gidecek bir kaynak yaratılamadığını söylüyor. Emekli olan veya kamuda çalışanlar 13’üncü maaş ikramiyesinin bir kısmını evde kurulacak yılbaşı sofrasına harcamayı düşünüyor. Vatandaşlar, 4 kişilik bir ailenin yılbaşı sofrası için 10 bin liralık bir harcama öngörüyor.

Çocuklu aileler, yılbaşı sofrasının etli yemeklerle zenginleşmesi için diğer harcamalardan kesinti yapacağını söylüyor. Yeni yıla kazasız belasız girmek için sürücülerin aşırı alkolden ve süratten kaçınmasını isteyen vatandaşlar, polisin ülke genelinde yoğun denetimler yapmasının caydırıcı olacağını ifade ediyor.

Ne dediler…?

Mustafa Kemal Yurtseven

“Yılbaşı akşamını evde geçireceğiz. Maaşımızın yetersizliği ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle evde olmak zorundayız. Bütçemize göre alışverişimizi yapıp ailecek bir akşam geçireceğiz. Biraz çerez, biraz meyve, pahalı olsa da biraz kestane alıp tavuk çorbası yapacağız. Mangal et hayal oldu; ne etin ne de tavuğun yanına yaklaşılmıyor. İmkanım olsa ailemle bir restorana veya otele gidip yılbaşı kutlamak isterdim.”

Aylin Aslan Yaramaz

“Yılbaşı akşamını evde ailemizle geçireceğiz. Aile çok önemli ve ekonomik kriz nedeniyle evde olmak en iyisi olacaktır. Yılbaşı sofrası için 10 bin TL harcayabiliriz. Etin ve piyasanın fiyatı ortada. Çalışıyoruz, ancak daha iyi geçinebilmemiz için hükümetin biraz daha fazla çaba göstermesi gerekiyor. Soframızda o gece Kıbrıslıların vazgeçilmezi kebap olacak. Et pahalı olsa da yılbaşı akşamı soframızda olsun istiyoruz. İmkanım olsa ailemle birlikte lüks bir otelde geçirmek isterdim; konaklamalı bir yılbaşı güzel olurdu.”

Safiye Tin

“Kazancımız nedeniyle yılbaşı akşamını evimizde geçireceğiz. Evde olmazsak ay sonunu getiremeyiz. Herkes o gece mangalı yakacak ve çocuklarıyla güzel bir akşam geçirmek isteyecek. Biz de ona göre hazırlık yapacağız. Kıbrıslılar olarak o gece soframızda et olsun istiyoruz. Bir sonraki ay biraz kısıntı yapacağız, ancak bu geceyi güzel geçirmek için hazırlık yapacağız. İmkanım olsa ailem, çocuklarım ve torunlarımla bir restoranda kutlamak isterdim.”

Neslihan Özceylan

“Yılbaşı akşamını ablam ve eniştemle birlikte evde kutlayacağız. Üç kişi olacağımız için kişi başı yaklaşık bin TL harcayacağız. Tavuğumuzu ve içkimizi alıp evde kutlamayı planladık. Dışarı çıkmamız mümkün değil. İmkanım olsa bir gazinoda şarkı dinleyip eğlenerek yeni yılı kutlamak isterdim.”

Alime Ziyanoğlu

“Yılbaşını evde çocuklarımla geçireceğim. Çalışan bir insanım, bu nedenle evde olmayı tercih ediyorum. Sofra için 5-10 bin TL harcayabiliriz, bunun dışına çıkmamız mümkün değil. Soframızda tavuk ve et şiş olacak. İmkanım olsa SOS Çocuk Köyü’ne yardım yapar, çocukların daha iyi bir yıla girmelerine destek olurdum. Yılbaşı akşamı dışarı çıkmayı tercih etmiyorum çünkü o gece alkol alan ve yolda olan kişiler nedeniyle riskli olurdu.”

Nevcihan Acar

“Yılbaşını evimde kutlamak istiyorum. Hem çocuklarımla daha rahat edebilmek hem de ekonomik açıdan daha iyi olması nedeniyle evde olacağım. O gece için sofraya yaklaşık 15 bin TL harcayabilirim. Henüz sofrada ne olacağı net değil; et veya tavuk olacak şekilde plan yapacağız. İmkanım olsa dışarıda geçirmek veya yurt dışına tatil yapmayı düşünürdüm, ancak şu an imkanlar elvermiyor.”

Emine Davutoğlu

“Yılbaşını en huzurlu hissettiğim evimde kutlayacağız. Hem güven hem de ekonomik açıdan evde olacağız. Sofraya ne kadar harcayacağımız net değil, ancak mangal yakıp ailecek bir gece geçireceğiz. İmkanım olsa o gece dışarıda kutlamak istemezdim; bunu başka bir zamana bırakırdım çünkü yılbaşı gecesi alkol tüketildiği için yollarda kendimi güvende hissetmiyorum.”

Fehime Sezer

“Yılbaşı akşamını evde geçireceğim. Bu pahalılıkta nereye gidebiliriz ki? Et çok pahalı, bu nedenle muhtemelen bir hindi alıp fırına koyar ve ailecek bir akşam yemeği yaparız. İmkanım olsa bir otelde veya restoranda ya da yurt dışında yeni yılı geçirmek isterdim, ancak şu an bu mümkün değil.”

Yeşim Şengün

“Bu pahalılıkta yılbaşı akşamı evde olmayı tercih ettik. 4 kişilik bir aileyiz ve yaklaşık 3 bin TL harcayacağımızı düşünüyorum. O gece soframızda tavuk olacak ve Kıbrıs usulü fırında patatesle servis edeceğiz. Et bu pahalılıkta mümkün değil. İmkanım olsa bir otele gidip eğlenmek ve yılbaşını geçirmek isterdim, ancak şu an bu mümkün değil.”

Yusuf Güngörmüş

“Yeni yılı evimizde kutlayacağız. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle dışarıda kutlamak mümkün değil. Yılbaşı soframız için 10-15 bin TL harcayabiliriz. Çocuklar istediği için fırın kebabı yapacağız. İmkanım olsa ailemle birlikte bir otelde konaklamalı yılbaşı eğlencesine katılmak isterdim, ancak imkanlar buna elvermiyor.”