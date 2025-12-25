Kota konulması  talep ediliyor

KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği, Lefkoşa’da Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şube Amirliği yakınlarında eylem yaparak, taleplerini aktardı.

KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, ülke genelinde şoför okulu sayısının 55 ol-duğuna işaret etti. Genel Sekreter Cihan Aksertel ise yeni şoför okulu izni verilmesine kesinlikle karşı olduklarını, nüfusa bağlı kota sistemi getirilmesini istediklerini söyledi.

Emirzade Tilki açıklamasında ülke genelinde şoför okulu sayısının kontrolsüz biçimde artmasının nite-likli eğitimi zayıflattığına işaret etti. Emirzade, sürücü eğitiminin kamu yararı gözetilmeden ticari reka-betin insafına bırakıldığını söyledi.

Tilki, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’la yeni şoför okulu izni verilmeyeceği yönünde mutabakata vardıklarını ve bu kararın sürüş eğitiminin kalitesini yükseltmek amacıyla alındığını belirtti. Tilki, sürücü eğitimi sisteminin iyileştirilmesi için Türkiye’nin ilgili kurumlarıyla iletişim içerisinde olduklarını da ifade etti. Emirzade Tilki, rahatsızlıklarını Başbakan Ünal Üstel’e de ilettiklerini belirterek, bahse konu şoför okuluna izin verilmesi halinde eylemlerini bakanlık önüne taşıyacaklarını kaydetti.

Birliğin talep ve şikâyetlerine Lefkoşa bölgesindeki 24 şoför okulunun imza atarak destek verdiğini söyleyen Tilki, ülke genelinde şoför okulu sayısının 55 olduğuna işaret etti.

Aksertel: Eğitim kalitesini zayıflatıyor

KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği Genel Sekreter Cihan Aksertel de, özellikle Lefkoşa bölgesinde şo-för okulu sayısının olması gerekenden çok fazla olmasının eğitim kalitesini zayıflatmakla beraber gü-venli sürücü yetiştirme süreçlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Aksertel, yeni şoför okulu izni verilmesine kesinlikle karşı olduklarını, nüfusa bağlı kota sistemi getiril-mesini istediklerini söyledi.

