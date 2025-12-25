2 kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, Suriçi Bölgesi’nde bir araçtan şüphelenerek takibe aldı. Araç, bir restoranın park alanı girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 5 gram kokain, 2 gram hintkeneviri ve bir adet uyuşturuculu hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak H.Y. ile E.A.Y. isimli iki kişi tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 2 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, 24 Aralık’ta saat 00.05’te devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekibinin, Suriçi Bölgesi’nde bir sokaktan defalarca geçen bir araçtan şüphelendiğini, konu aracı bir restoranın park alanı girişinde durdurduklarını belirtti. Polis, araçta yapılan aramada 5 ayrı poşette 5 gram kokain ve 2 ayrı poşette 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlı E.A.Y.’nin giymekte olduğu ceketin cebinde ayrıca bir adet uyuşturuculu hap bulunduğunu bildirdi. Olayla ilgili olarak H.Y. ve E.A.Y.’nin araçta tespit edildiğini, zanlıların tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

