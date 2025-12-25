Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında ülke genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor. İskele Belediyesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen programlarda, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi, özgürlük uğruna verilen direniş ve bu uğurda hayatını kaybeden şehitler saygı ve minnetle anıldı. Etkinliklerde konuşmaların yanı sıra şiirler, oratoryolar ve kültürel sunumlar yer aldı, birlik ve milli bilinç vurgusu öne çıktı.

İskele Belediyesi tarafından 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde Şehitleri Anma Gecesi düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan geceye, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece, okul yö-neticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında çeşitli okullardan öğ-renciler tarafından şiirler okundu, korolar ve oratoryo gösterileri sahnelendi. Anma gecesi çerçevesin-de İskele Merkez Hala Sultan Camisi’nde de dualar okundu. Etkinlik, katkı koyanlara teşekkür belgeleri ve anı hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

“İlk Adım Şehitleri” belgeselinin gösterimi yapıldı

Girne Amerikan Üniversitesi’nde de 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında anma etkinliği düzenlendi. GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, Başba-kan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, üniversite yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, savaş muhabiri Murat Şengül, çatışma bölgelerinde çektiği fotoğraflar üzerinden deneyim-lerini paylaştı. Program, “İlk Adım Şehitleri” belgeselinin gösterimi, öğrencilerin şiir dinletileri ve müzik sunumuyla tamamlandı.

Kumsal baskını şehitleri Barbarlık Müzesi’nde anıldı

Öte yandan Kumsal baskınında hayatını kaybeden şehitler, Lefkoşa’daki Barbarlık Müzesi’nde düzen-lenen törenle anıldı. Anıt önünde gerçekleştirilen törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, milletvekilleri, askeri yetkililer, şehit ve gazi dernekleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıl-dı. Törende çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program, bir öğ-rencinin şiir okuması ve konuşmalarla devam etti.

Tören, Barbarlık Müzesi’nin gezilmesiyle sona erdi.