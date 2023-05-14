Bağlar güçlendi

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TÜRKSOY’un davetlisi olarak Karabağ'ın “sembol şehri” Şuşa'da düzenlenen "Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinliklerine katıldı.

Açılış törenine Ataoğlu’nun yanı sıra Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TÜRKSOY üye ülkelerin Kültür Bakanları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, TÜRKSOY üyesi ülkelerden yetkililer ve davetliler katıldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da KKTC’nin TÜRKSOY teşkilatında gözlemci üye ülke olarak yer aldığını, Türki Cumhuriyetler ile her zaman olduğu gibi daha sıkı bağlar kurduklarını söyledi.

Türk Birliğinin güçlenmesi ile dünyaya verilen mesajın da daha anlam kazandığını dile getiren Ataoğlu, TÜRKSOY’un bu anlamda oynadığı rolün önemine vurgu yaptı.

Ataoğlu, Türk devletlerinin kültürel etkinlikler ile bir araya geldiğini, gençlerin ve sanatçıların kendilerini uluslararası alanda daha fazla gösterme fırsatı bulduklarını söyledi.

Bakan Ataoğlu, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’da düzenlenen Xaribülbül Uluslararası Müzik Festivali’ne KKTC’den halk dansları ekibinin de katıldığını ifade ederek, ekibin başarılı bir gösteri sergilediğini ve beğeni topladığını belirtti.