Kıbrıslı Rum Angelos Perikleus’u (31) kaçırmak ve öldürmekten yakalanan 24 yaşındaki hacker ile cinayete yardım ve yataklık eden amcası (71) ile annesinin (59) Ağır Ceza Mahkemesi'nde, cinayetle ilgili “dehşet verici” bilgiler verdiği bildirildi.

Fileleftheros, “Öldürdü, Parçaladı ve Çukura Gömdü… Dehşet Verici Perikleus Cinayetiyle İlgili Sarsıcı Açıklamalar” başlıklı haberinde, Cuma günkü duruşmada savcılığın, henüz cesedi bulunamayan Perikeus’un öldürülmesiyle ilgili dehşet verici delil ve ifadeler ortaya koyduğunu kaydetti.

Habere göre 16 Mayıs Salı gününe kadar tutuklu kalmasına karar verilen hacker, Perikleus’u kaçırdı, öldürdü, parçaladı ve önceden açtığı çukura gömdü. Hacker’in amcası Perikleus’un arabasını yaktı, annesi ise hacker ortadan kaldırana kadar Perikleus’un kanlı kıyafetlerini sakladı.

Hacker aleyhine getirilen suçlamalar arasında cinayet işlemek için teşekkül oluşturmak, ateşli silah, patlayıcı, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak, araç kundaklamak ve kasti zarar bulunuyor.